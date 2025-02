Les pays baltes se déconnectent du réseau électrique russe, fin des risques de "chantage"

Les trois pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ont achevé leur déconnexion historique du réseau électrique russe samedi pour intégrer le système européen, un processus lancé il y a des années et devenu urgent depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Ces anciennes républiques soviétiques, intégrées à l'Union européenne et à l'Otan depuis 2004, se coupent du réseau russe, auquel ils étaient reliés depuis l'époque de l'URSS, pour empêcher Moscou d'en faire une arme contre eux.

"Nous avons éliminé toute possibilité théorique pour que la Russie puisse utiliser le contrôle du réseau énergétique comme une arme", a déclaré samedi à l'AFP le ministre lituanien de l'énergie, Zygimantas Vaiciunas.

M. Vaiciunas a indiqué que le processus de déconnexion qui a débuté à 06H00 (04H00 GMT) a été achevé samedi à 09H09 (07H09 GMT).

"Nous attendions ce moment depuis longtemps", a-t-il dit aux journalistes après s'être entretenu avec ses homologues estonien et letton.

"Le système énergétique des Etats baltes est enfin entre nos mains. Nous contrôlons la situation", s'est-il réjoui.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, ancienne Première ministre estonienne, a salué "une victoire pour la démocratie", dans un message sur X.

Des célébrations officielles sont prévues dans les trois pays. La Lettonie va physiquement couper samedi un câble électrique la reliant à la Russie, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doit participer à une cérémonie avec les dirigeants baltes dimanche à Vilnius, en Lituanie.

Le Premier ministre lituanien Gintautas Paluckas a loué sur X "le début d'une nouvelle ère de l'indépendance énergétique" des trois pays.

Le processus a pris de longues années en raison de nombreux problèmes technologiques et financiers et de la nécessité de diversifier entretemps l'approvisionnement via notamment des câbles sous-marins.

Le changement est devenu urgent après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, qui a réveillé chez les Baltes la crainte d'être les prochains visés par Moscou.

Les trois pays ont depuis cessé d'acheter du gaz et de l'électricité russes, mais leurs réseaux électriques sont restés connectés à la Russie et au Bélarus, la régulation de la fréquence étant contrôlée depuis Moscou.

Aussi dépendaient-ils toujours de la Russie pour un flux d'électricité stable, crucial pour les appareils nécessitant une alimentation électrique fiable, notamment dans des processus industriels.

- "Possibles provocations" -

Une fois les trois pays baltes déconnectés du réseau russe, ils fonctionneront en "mode isolé" pendant environ 24 heures pour tester la fréquence de leur réseau.

"Nous devons effectuer des tests pour garantir à l'Europe la stabilité de notre système énergétique", a expliqué Rokas Masiulis, directeur de Litgrid, l'opérateur public du réseau électrique lituanien.

Les Etats baltes intégreront ensuite le réseau européen via la Pologne. Les responsables lituaniens et polonais entameront le processus de synchronisation aux alentours de midi dimanche.

Les autorités ont prévenu que des problèmes pourraient survenir.

"Divers risques à court terme sont possibles, tels que des opérations cinétiques (militaires) contre des infrastructures critiques, des cyberattaques et des campagnes de désinformation" menées par la Russie, a jugé le département de la sécurité de l'Etat lituanien.

L'opérateur électrique polonais PSE a annoncé l'envoi d'hélicoptères et de drones pour surveiller la connexion avec la Lituanie.

Le président letton Edgars Rinkevics a estimé sur la chaîne publique LTV1 que les trois pays, quoique "totalement prêts", ne pouvaient "exclure de possibles provocations".

En Estonie, la police et des volontaires seront postés dans les infrastructures électriques essentielles jusqu'au week-end prochain, à cause des risques de sabotage.

Plusieurs câbles sous-marins de télécommunications et d'énergie ont été endommagés en mer Baltique ces derniers mois. Experts et politiciens ont accusé la Russie de mener ainsi une guerre hybride, ce que Moscou dément.

- "Les gens ne sentiront rien" -

Au total, 1,6 milliard d'euros ont été investis dans les trois pays baltes et en Pologne dans le projet de synchronisation.

Le président lituanien Gitanas Nauseda s'est voulu rassurant. "Les gens ne sentiront rien, que ce soit sur leur facture ou en termes de désagrément", a-t-il affirmé à la presse.

Le ministère estonien du Climat a appelé la population à vivre comme d'habitude. Car "plus votre comportement sera habituel et prévisible (...), plus la gestion du réseau énergétique sera facile".

A la suite du découplage balte, le système énergétique de l'enclave russe de Kaliningrad fonctionnera désormais en "mode insulaire", sans connexion au réseau de la Russie continentale.

Interrogé sur ce point, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré la semaine dernière que la Russie avait "pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement fiable et ininterrompu" de son système énergétique unifié.



AFP