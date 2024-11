Les professionnels de la petite enfance en grève mardi

Le collectif "Pas de bébés à la consigne" qui rassemble une cinquantaine d'organisations syndicales et d'associations appelle les professionnels de la petite enfance à se mettre en grève mardi pour dénoncer le manque de personnel et la dégradation des conditions d'accueil.

Des manifestations et rassemblements sont prévus dans une quarantaine de villes en France, à la veille de journée internationale des droits de l'enfant.

A Paris, une manifestation partira à 10H00 de la place des Droits de l'Enfant, dans le XIVe arrondissement.

Le collectif dénonce dans un communiqué "la dégradation des conditions d'accueil des tout‐petits et des conditions de travail des professionnels".

Il réclame des revalorisations salariales pour remédier au manque d'attractivité du métier et "la formation en urgence de 15.000 professionnels par an sur cinq ans". Objectif: parvenir à un taux d'encadrement d'un professionnel pour cinq enfants en 2027 et arrêter de recourir à "du personnel sans aucune qualification ni expérience".

A l'heure actuelle, la moitié des crèches en France manquent de professionnels, selon les estimations gouvernementales.

Le secteur, sous tensions depuis plusieurs années, connait des dysfonctionnements.

Commandé après la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche lyonnaise, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) publié en avril 2023 décrivait une qualité d'accueil "très disparate" et appelait à de profondes réformes.

À l'heure actuelle, la France compte 460.000 places d'accueil en collectif, dont 50% relèvent des crèches publiques, 27 % des crèches privées et 23 % des crèches associatives.

AFP