Ligue 1: avec Alban Juster à la place de Longoria, l'OM change de tête

La réorganisation se poursuit à la tête de l'OM, qui a annoncé samedi soir que Pablo Longoria, qui était aux commandes depuis cinq ans, avait été remplacé en tant que "président du directoire" par Alban Juster, un autre jeune dirigeant du club marseillais.

"Présent au sein de l'Olympique de Marseille depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu'à présent les fonctions de directeur général finance et compliance au sein du club", a précisé l'OM dans un communiqué. Alban Juster est âgé de 36 ans.Une source au fait des récentes discussions a par ailleurs confirmé à l'AFP que Pablo Longoria (39 ans) avait démissionné de ses fonctions à la tête du club marseillais. Il avait été nommé président le 26 février 2021, il y a cinq ans presque jour pour jour.Le départ du dirigeant espagnol ne faisait de toutes façons guère de doutes depuis la réorganisation annoncée il y a une dizaine de jours par le propriétaire américain du club Frank McCourt.Le directeur du football Medhi Benatia, qui avait présenté sa démission quelques jours plus tôt, avait ainsi accepté de rester en poste jusqu'au mois de juin pour "piloter l'ensemble des activités sportives".Cette décision s'accompagnait d'une mise en retrait de Longoria dont les relations avec Benatia, longtemps très étroites, s'étaient très nettement dégradées depuis l'automne.Selon le communiqué de Frank McCourt, le rôle de Longoria devait "évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'OM au sein des instances françaises et européennes", une mise en retrait difficilement acceptable pour le natif d'Oviedo.Selon une source au sein de la direction du club, interrogée la semaine dernière par l'AFP, des discussions avaient d'ailleurs été rapidement engagées par les avocats de Longoria, qui ne souhaitait toutefois pas "entrer dans une guerre".Dans l'entourage du dirigeant espagnol, on assurait tout de même que la réorganisation proposée par Frank McCourt ne résultait en aucune façon d'un accord auquel Longoria, surpris par cette initiative, aurait été associé.- "Phase de transition" -Nommé samedi soir, Alban Juster, peu connu du grand public, est de son côté considéré comme "un homme de confiance" du conseil de surveillance de l'OM, selon une source au sein du club. Il avait notamment assuré l'intérim de Longoria au sein des instances quand celui-ci était suspendu la saison dernière.Arrivé à l'OM en 2017, il a notamment été en charge du contrôle de gestion, avant d'être directeur des opérations financières ou directeur administratif RH et financier.A propos de la désignation d'Alban Juster, l'OM explique qu'elle "s'inscrit dans le cadre d'une organisation intérimaire, le temps d'engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d'un nouveau Président du Directoire".Des recherches sont également en cours pour le poste de directeur sportif, Benatia ne devant pas rester au-delà du mois de juin."Le directoire du club est désormais composé d'Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud, ce dernier ayant été nommé en qualité de membre du directoire", a aussi expliqué l'OM. Alessandro Antonello est le directeur général du club. Benjamin Arnaud est lui secrétaire général."On est dans une phase de transition institutionnelle, organisée et maîtrisée", a assuré au JDD à paraître dimanche Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM. "Dans un premier temps, la priorité est d’assurer la stabilité du club au niveau sportif", a-t-elle ajouté.Car la crise que traverse l'OM n'est pas que de gouvernance. Après une série de mauvais résultats, qui ont précipité le départ de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, l'OM, éliminé de la Ligue des champions, n'est plus que 4e du championnat de France.Et dimanche, avec leur nouveau coach Habib Beye sur le banc, les Marseillais reçoivent Lyon, qui les devance de cinq longueurs et qui occupe la 3e place, directement qualificative pour la Ligue des champions.