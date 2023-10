Ligue 1: invaincu, Nice poursuit sa marche en avant

Nice poursuit sa marche en avant après s'être imposé logiquement sur le terrain de Clermont (1-0) sur un but d'Hicham Boudaoui, vendredi en match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1, un résultat qui lui permet de prendre provisoirement la tête du classement.

Le Gym (22 points), seule équipe du championnat encore invaincue, devance de deux longueurs Monaco qui a toutefois une rencontre de plus à jouer, dimanche à Lille.De leur côté, les Clermontois, qui restent dix-septièmes avec cinq points n'ont pu confirmer leur victoire acquise à Lyon, dimanche dernier (2-1). Ils n'ont toujours pas gagné à domicile cette saison.Boudaoui a trouvé l'ouverture en seconde période en reprenant à bout portant un centre délivré de l'aile gauche par Romain Perraud et légèrement dévié par Andy Pelmard (74).Nice, qui n'a encaissé aucun but sur ses cinq derniers matches, et qui gagne pour la quatrième fois sur le score de 1-0, a mérité de remporter son sixième succès cette saison contre quatre résultats nuls.- Penalty manqué par Laborde -Les Aiglons auraient déjà dû mener sur la première période au cours de laquelle Gaëtan Laborde a manqué un penalty accordé logiquement pour une faute d'Alidu Seidu sur Hicham Boudaoui (35). L'ancien Montpelliérain a envoyé le ballon au-dessus.Mais les Aiglons, sans Terem Moffi au coup d'envoi, assis sur le banc au profit d'Evann Guessand, auraient pu aussi marquer sur une action de Laborde qui a trouvé le poteau puis Mory Diaw après un centre délivré de l'aile gauche (10) avant de tirer au-dessus (12).Enfin, Maximiliano Caufriez s'est trouvé sur la trajectoire d'une tentative de Morgan Sanson juste avant la mi-temps (43).Les Niçois, avec un quadrillage du terrain impeccable et une bonne organisation collective ont toutefois fait forte impression sur la première période, monopolisant le ballon (63% de possession) et étouffant leurs adversaires totalement inoffensifs.Clermont, malgré une bonne réaction dans la seconde moitié du match, plus équilibrée, n'a obtenu que deux corners (86, 89) et ne s'est créé aucune occasion digne de ce nom durant la partie hormis sur un tir d'Habib Keita rasant l'extérieur du poteau (90).Après le but de Boudaoui, Nice a encore été dangereux sur un tir de Jeremie Boga détourné par Diaw qui s'est ensuite interposé devant Aliou Baldé dans la continuité de l'action (81).En fin de partie, les Niçois, qui n'ont au final cadré que cinq fois contre trois pour les Auvergnats, ont encore fait la preuve de leur solidité défensive en résistant jusqu'au bout à la pression exercée par leurs adversaires.