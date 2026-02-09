Ligue 1 : le PSG surclasse l'OM lors du Classique (5-0) et reprend la tête du classement

Battu en Ligue 1 et malmené lors du Trophée des champions à l'occasion des deux dernières éditions du Classique, le PSG n'a cette fois laissé aucune chance à l'Olympique de Marseille, éparpillé 5-0, dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique reprennent la tête du classement.

Une mise au point. Le Paris Saint-Germain (PSG), porté par un Ousmane Dembélé des grands soirs du printemps dernier, a repris ses bonnes habitudes dimanche 8 février au Parc des princes et a humilié l'Olympique de Marseille (5-0), inexistant.

Après une période creuse de plusieurs semaines, les joueurs de Luis Enrique (51 points) sont revenus à leur meilleur niveau pour ce choc de la saison, reprenant la tête de la Ligue 1 à Lens (49 points), qui a battu samedi Rennes (3-1).

Revigorés dans tous les domaines, les champions d'Europe en titre ont infligé l'une des plus lourdes défaites de l'OM au Parc des princes.

Dimanche soir, dans un Parc des princes en fusion, les Parisiens ont retrouvé de la fluidité dans le jeu, avec un pressing plus abouti et ont réussi à se créer des occasions à la pelle, là justement où les attaquants ont pêché ces derniers temps.

"Ousmane Ballon d'Or", a scandé le Parc des princes, en fusion après les deux buts de Dembélé en première période, qui a lancé ce "classique" à sens unique. Auteur d'un doublé, le Ballon d'or 2025 a retrouvé sa sérénité devant le but et son pressing incessant sur la défense marseillaise, très souvent en grande difficulté : il a ouvert le score d'un plat du pied, servi idéalement par Nuno Mendes qui avait été lui-même trouvé sur une délicieuse passe de Désiré Doué (1-0, 12e).

Il s'est ensuite débrouillé tout seul pour éliminer Leonardo Balerdi et Facundo Medina, avant de tirer fort sous la barre de Jeffrey de Lange, préféré à Geronimo Rulli par Roberto De Zerbi (2-0, 37e).

- Une domination écrasante -

Alors que Paris semblait faire moins peur à l'OM et à ses adversaires avec moins de certitude qu'au printemps dernier, le club de la capitale a dominé à tous les niveaux ce "classique", lancé par une prestation de quelques minutes du rappeur Booba.

S'en est suivi une multitude d'occasions parisiennes (2e, 7e, 31e, 50e, 58e) et quatre poteaux (22e, 50e et 58e, 90e) de Bradley Barcola et Désiré Doué, qui ont été plus en jambes que lors des derniers matchs mais toujours sans être efficaces devant le but (un poteau de Nuno Mendes).

Puis après l'heure de jeu, le PSG a enfoncé l'OM de nouveau dans la crise en enchaînant trois buts : d'abord un but contre son camp de Medina qui a détourné de la tête un tir de Joao Neves (3-0, 64e), avant que l'entrant Khvicha Kvaratskhelia, remis parfaitement de son entorse à la cheville, a creusé l'écart d'une superbe reprise de volée (4-0, 66e) à ras de terre, servi par Dembélé.

Moins de dix minutes plus tard, un autre remplaçant, Lee Kang-In, s'est joué de la défense marseillaise pour clouer le spectacle (5-0, 74e) tout juste après son entrée en jeu.

Pour son premier "classique", le gardien parisien Matveï Safonov n'a pas eu grand-chose à faire et a été vigilant sur les rares occasions marseillaises. Et la nouvelle recrue Dro Fernandez, venu du FC Barcelone, a pu profiter tranquillement de ses premières minutes sous les couleurs du PSG.

Avant dimanche soir, cela faisait longtemps que les duels entre les deux rivaux n'avaient pas été aussi disputés que cette saison (victoire de l'OM au Vélodrome et succès étriqué du PSG lors du Trophée des champions disputé), mais cette fois les joueurs de Roberto De Zerbi ont été assommés.

Dimanche soir, l'écart entre les deux équipes s'est de nouveau creusé dans un match marqué encore une fois par des chants insultants et discriminatoires entonnés par les tribunes du Parc des princes, entraînant l'interruption pendant quelques secondes du match (70e).

AFP