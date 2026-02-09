Disparition au Piton des Neiges : le corps sans vie de Mouddassir Amod, 23 ans, retrouvé

(Actualisé) Ce lundi 9 février 2026, le corps de Mouddassir Amod, 23 ans - porté disparu sur le sentier du Piton des Neiges - a été retrouvé. Les gendarmes sont actuellement sur place. Selon nos informations, il aurait pu être victime d'une chute accidentelle. Une enquête a été ouverte. Un avis de recherche avait été diffusé ce dimanche sur les réseaux sociaux, après sa disparition (Photo : DR)

D'après nos informations, Mouddassir Amod a été retrouvé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) au coeur d'une ravine verticale, explorée ce lundi matin à l'aide de techniques d'escalade.

Le jeune homme avait été vu pour la dernière fois ce matin vers 10 heures 30, alors qu’il descendait le sentier.

