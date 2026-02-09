TOUTE L’ACTUALITÉ
Disparition au Piton des Neiges : le corps sans vie de Mouddassir Amod, 23 ans, retrouvé

  • Publié le 9 février 2026 à 15:30
  • Actualisé le 9 février 2026 à 15:49
Disparition inquiétante au Piton des Neiges : un appel à témoins lancé pour retrouver Mouddassir Amod, 23 ans

(Actualisé) Ce lundi 9 février 2026, le corps de Mouddassir Amod, 23 ans - porté disparu sur le sentier du Piton des Neiges - a été retrouvé. Les gendarmes sont actuellement sur place. Selon nos informations, il aurait pu être victime d'une chute accidentelle. Une enquête a été ouverte. Un avis de recherche avait été diffusé ce dimanche sur les réseaux sociaux, après sa disparition (Photo : DR)

D'après nos informations, Mouddassir Amod a été retrouvé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) au coeur d'une ravine verticale, explorée ce lundi matin à l'aide de techniques d'escalade.

Le jeune homme avait été vu pour la dernière fois ce matin vers 10 heures 30, alors qu’il descendait le sentier.

www.imazpress.com / [email protected]

Faits-divers, Disparition inquiétante, Piton des Neiges

guest
8 Commentaires
Pastriste
Pastriste
43 minutes

Tout ce qui nous entoure vien de Dieu, ce qui est pathétique c'est d'essayer d'y mettre du laïc ...

Répondre
Un Arabstrait
Un Arabstrait
7 heures

Je le connaissais très bien, vraiment la vie est cruelle, qu’Allah lui accorde une place dans son vaste paradis in Sha Allah 🤍🤍🕊️✨✨

Répondre
ZembroKaf
ZembroKaf
10 heures

Quelle triste nouvelle ce matin ... Courage à la famille !!!

Répondre
Ilwir
Ilwir
11 heures

Que Dieu l'accorde le Paradis Eternel et accorde la Patience à sa famille dans cette terrible épreuve

Répondre
Pom
Pom
8 heures

Dans un pays laïc, dieu n'a pas à être mèlé a cette triste histoire, dans laquelle il n'a pas semblé bien prévenant.Rip à ce jeune homme.

Répondre
bruyat
bruyat
4 heures

... et voilà encore un islamophobe qui évoque la laïcité pour justifier sa haine. Pathétique.

Répondre
Pom
Pom
2 heures

Un laïc tout simplement qui ne veut pas du religieux dans l'espace public.

Répondre
ZembroKaf
ZembroKaf
6 heures

Je ne vois pas ce que la laïcité vient faire la dedans !!!

Répondre