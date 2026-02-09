Disparition au Piton des Neiges : le corps sans vie de Mouddassir Amod, 23 ans, retrouvé

(Actualisé) Ce lundi 9 février 2026, le corps de Mouddassir Amod, 23 ans - porté disparu sur le sentier du Piton des Neiges - a été retrouvé. Les gendarmes sont actuellement sur place. Selon nos informations, il aurait pu être victime d'une chute accidentelle. Une enquête a été ouverte. Un avis de recherche avait été diffusé ce dimanche sur les réseaux sociaux, après sa disparition (Photo : DR)
D'après nos informations, Mouddassir Amod a été retrouvé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) au coeur d'une ravine verticale, explorée ce lundi matin à l'aide de techniques d'escalade.
Le jeune homme avait été vu pour la dernière fois ce matin vers 10 heures 30, alors qu’il descendait le sentier.
www.imazpress.com / [email protected]
Tout ce qui nous entoure vien de Dieu, ce qui est pathétique c'est d'essayer d'y mettre du laïc ...
Je le connaissais très bien, vraiment la vie est cruelle, qu’Allah lui accorde une place dans son vaste paradis in Sha Allah 🤍🤍🕊️✨✨
Quelle triste nouvelle ce matin ... Courage à la famille !!!
Que Dieu l'accorde le Paradis Eternel et accorde la Patience à sa famille dans cette terrible épreuve
Dans un pays laïc, dieu n'a pas à être mèlé a cette triste histoire, dans laquelle il n'a pas semblé bien prévenant.Rip à ce jeune homme.
... et voilà encore un islamophobe qui évoque la laïcité pour justifier sa haine. Pathétique.
Un laïc tout simplement qui ne veut pas du religieux dans l'espace public.
Je ne vois pas ce que la laïcité vient faire la dedans !!!