Ligue des champions: Paris, Real et City dos au mur

Le PSG, le Real Madrid et Manchester City, en grande difficulté en Ligue des champions, sont condamnés à la victoire mardi et mercredi sous peine d'hypothéquer sérieusement leur avenir européen.

Parisiens, Madrilènes et Mancuniens peuvent trembler alors qu'il ne reste plus que trois rencontres avant le terme de la phase de ligue. Le constat est plus inquiétant pour le champion de France, qui n'a remporté qu'un seul match et pointe à une peu glorieuse 25e place.Virtuellement éliminées de la course aux barrages d’accession en 8e de finale, les troupes de Luis Enrique doivent donc absolument gagner à Salzbourg si elles veulent s'éviter une sortie de route prématurée en C1, ce qui serait une première depuis le rachat du club par le Qatar en 2011.Demi-finaliste la saison dernière, le PSG devra pour cela régler ses gros soucis en attaque. Orphelin de Kylian Mbappé, Paris a encore fait preuve d'une cruelle inefficacité offensive à Auxerre, vendredi en Ligue 1 (0-0), et devra en outre se passer en Autriche des services de son atout offensif N.1 Ousmane Dembélé, suspendu après le carton rouge reçu face au Bayern Munich (1-0), le 26 novembre.Le déplacement à Salzbourg pourrait aussi constituer un tournant majeur pour la carrière de Luis Enrique au PSG et pour la viabilité du projet sans stars tant vantée par la direction. Si le président Nasser Al-Khelaifi ne cesse de répéter qu'une élimination ne changerait pas le destin du technicien espagnol et qu'il souhaite donner du temps à cette équipe globalement jeune et inexpérimentée, un tel scénario secouerait tout de même très fortement le club et son état-major.A Madrid, une urgence similaire prévaut. Les tenants du titre, qui se rendent sur le pelouse de l'Atalanta Bergame, sont pour l'instant 24e après avoir subi deux énormes camouflets contre l'AC Milan au stade Santiago Bernabeu (3-1) et à Liverpool (2-0).- Le feu à City -En août dernier, le Real avait facilement disposé du vainqueur de la Ligue Europa en Supercoupe d'Europe (2-0) avec notamment le premier but de Mbappé sous ses nouvelles couleurs. Mais la situation a énormément évolué depuis puisque le capitaine de l'équipe de France peine à s'adapter à Madrid qui est également privé de Vinicius, blessé.Les hommes de Carlo Ancelotti doivent d'autant plus se méfier de l'Atalanta que la formation italienne reste sur une série de neuf succès consécutifs.Il y a aussi le feu du côté de Manchester City (17e), humilié par le Sporting Portugal (4-1) et qui n'a emporté qu'une seule partie sur ses neuf dernières sorties, toutes compétitions confondues. Un nouveau faux-pas face à la Juventus à Turin amplifierait la crise autour de Pep Guardiola.Liverpool, emmené par un Mohamed Salah intenable et qui s'est imposé au cours de ses cinq rencontres de C1, n'a pas les mêmes soucis et va tenter de poursuivre son incroyable parcours à Gérone, tout comme l'invaincu Inter Milan (2e) à Leverkusen (6e), véritable choc de la semaine en Ligue des champions avec les alléchants Dortmund (4e) - FC Barcelone (3e) et Arsenal (7e) - Monaco (8e).Le Bayern Munich, inconstant jusque-là (13e), peut se rapprocher du Top 8 et d'un billet direct pour les 8e de finale contre le Shakhtar Donetsk.Du côté des autres représentants français, Brest (11e) accueille le PSV Eindhoven à Guingamp pour se relancer après la claque reçue à Barcelone (3-0) et Lille (12e) peut continuer sa remontée face à Sturm Graz.