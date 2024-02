Ligue Europa: Marseille affrontera le Villarreal de Marcelino en 8e de finale 

L'Olympique de Marseille, dernier représentant français en Ligue Europa, affrontera les Espagnols de Villarreal en huitièmes de finale, selon le tirage au sort effectué à Nyon (Suisse) vendredi.

Les Marseillais retrouveront ainsi, les 7 et 14 mars, leur ancien entraîneur espagnol, Marcelino, qui avait quitté l'OM en septembre avant de s'engager avec Villarreal, actuel 13e de Liga.

"C'est une très belle affiche", a réagi Jean-Pierre Papin, conseiller du président Longoria à Marseille, au micro de Canal+. "Villarreal est une équipe avec une grosse expérience européenne, vainqueur de la compétition en 2021 face à Manchester United. Et je retiens que Marcelino est parti de Marseille sans avoir perdu un match, dans un contexte difficile".

Au-delà du pied de nez, en héritant des Espagnols, Marseille se dirige vers une confrontation équilibrée, évitant par exemple Liverpool, le favori de la compétition qui affrontera le Sparta Prague, ou Leverkusen, leader invaincu de Bundesliga, opposé aux Azerbaïdjanais du FK Qarabag.

Jeudi soir, Marseille et son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset ont sauvé l'honneur des clubs français engagés dans les barrages de la Ligue Europa en éliminant le Shakhtar Donetsk (3-1), après les échecs un peu plus tôt de Lens, Rennes et Toulouse.

Le tirage au sort des huitièmes de finale a globalement été clément avec les équipes favorites de la Ligue Europa, n'offrant pas de grosses affiches.

Outre Liverpool et Leverkusen, l'AS Rome, entraînée désormais par Daniele De Rossi, affrontera Brighton de Roberto De Zerbi, Benfica a hérité des Glasgow Rangers et l'AC Milan, tombeur de Rennes en barrage, de l'autre club de Prague, le Slavia.

Fribourg-West Ham et Sporting Portugal-Atalanta Bergame complète le programme.

Après les huitièmes en mars, les quarts de finale de la compétition se tiendront les 11 et 18 avril, les demies les 2 et 9 mai et la finale, à Dublin, le 22 mai.



