Guerre : la base américaine de Diego Garcia dans l’océan Indien ciblée par deux missiles iraniens

L’Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l’océan Indien, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. La base est située à environ 2.300 km de La Réunion

Aucun des deux missiles tirés vers cette base à quelque 4.000 kilomètres du territoire iranien n’a touché sa cible, selon le journal, qui cite plusieurs responsables américains.

L’un des missiles a connu une défaillance en vol et un navire de guerre américain a tiré un missile pour intercepter le second, selon deux des responsables.

Sollicité par l’AFP, le Pentagone n’a pas réagi dans l’immédiat.

Située sur une île isolée de l’archipel des Chagos, un territoire britannique, Diego Garcia est l’une des deux bases que le Royaume-Uni a permis aux Etats-Unis d’utiliser pour des "opérations défensives spécifiques contre l’Iran ".

Il s’agit d’une base stratégique pour les Etats-Unis, qui y stationnent notamment des sous-marins nucléaires, bombardiers et destroyers.

Le Royaume-Uni a signé en 2025 un accord pour rétrocéder l’archipel des Chagos à l’île Maurice tout en conservent un bail de 99 ans sur Diego Garcia afin de maintenir la base.

AFP