[Vidéo] Violences sexuelles sur enfants : 1.325 dossiers à réexaminer à La Réunion, la députée Karine Lebon interpelle le ministre de la Justice

L'immense émotion suscitée par la mort de la jeune Lyhanna continue d'alimenter une crise politique majeure pour l'exécutif qui a cherché mardi à proposer des solutions pour apaiser la colère des familles et oppositions qui dénoncent les dysfonctionnements mais aussi le manque de moyens endémique de la justice. La députée réunionnaise Karine Lebon a interpellé le Garde des Sceaux. À La Réunion, 1.325 dossiers de violences sexuelles sur enfant doivent être réexaminés par les services de la Justice (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les "moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité, oui, monsieur le président, c'est le vrai cœur du problème", a tancé l'avocat des parents de Lyhanna, François Roujou de Boubée lors d'une déclaration à la presse à Fleurance (Gers) où il a directement interpellé Emmanuel Macron.

L'avocat qui reproche au chef de l'Etat de ne vouloir "entendre aucun argument de moyens dans cette affaire" a également épinglé l'annonce du ministre de la Justice Gérald Darmanin d'une étude en urgence de 70.000 plaintes impliquant des enfants d'ici le 14 juillet.

"De la poudre de perlimpinpin", a jugé le conseil de la famille de Lyhanna, une collégienne de 11 ans retrouvée morte dans les locaux d'une exploitation agricole désaffectée dans le Gers, un meurtre dont le principal suspect, Jérôme B. avait fait l'objet de plusieurs signalements et plaintes pour des violences sexuelles sur mineures.

- 1.325 procédures de violences sexuelles dans les services de la justice réunionnaises -

À La Réunion, la Cour d'appel a dévoilé ce mardi 9 juin les chiffres des procédures sexuelles au préjudice de mineurs.

À ce jour, 1.325 dossiers de violences sexuelles doivent être réexaminés par les services de la Justice. Des plaintes déposées pour 718 d'entre-elles aux services de la police nationale et 607 aux services de la gendarmerie nationale.

Dans les tribunaux de La Réunion, 1.417 affaires sont enregistrées. Pour le tribunal judiciaire de Saint-Denis, 733 dossiers sont en cours (461 plaintes côte police et 272 côté gendarmerie). 674 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Denis et envoyées en enquête.

Pour le ressort du sud du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 592 procédures dans les services d’enquête (257 plaintes côté police nationale et 335 côté gendarmerie nationale). 743 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Pierre et envoyées en enquête.

- "Un échec" dans la protection de l'enfance -

Emmanuel Macron, en marge d'un discours mardi soir à l'Elysée, a tenu à avoir "une pensée pour les familles touchées par les drames, les horreurs" quand le N.1 de la Gendarmerie nationale, Hubert Bonneau a reconnu "un échec" au 20h00 de TF1.

À l'issue d'une réunion de crise avec plusieurs ministres, le chef du gouvernement Sébastien Lecornu a proposé de renforcer les peines pour les violeurs en série sur mineurs, qui pourront encourir la perpétuité au lieu de 20 ans actuellement.

Concernant les crimes contre les enfants, les actes d’enquête devront être effectués "dans un délai maximal de trois mois", a également proposé le Premier ministre.

Quatre mesures seront au final intégrées "dans dix jours" dans le projet de loi sur la protection des enfants, déjà présenté en conseil des ministres et qui sera examiné par le Parlement le 15 juillet.

Le Premier ministre a également promis d'avancer sur un autre texte d'origine parlementaire, visant à traiter de manière globale ("intégrale") les violences sexistes et sexuelles, soutenu par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

- Une pression politique, Karine Lebon demande au ministre de la Justice de "se mettre du côté des victimes" -

Mardi après-midi, le gouvernement a pu mesurer l'intense pression politique provoquée par l'affaire Lyhanna au cours d'une séance de questions au gouvernement quasiment exclusivement consacrée à ce drame et marquée par la gravité des prises de parole.

S'adressant au ministre de la Justice, la députée Karine Lebon a déclaré : "Chaque année, ils sont 160.000 à être victimes de violences sexuelles dans notre pays. Des victimes qui ne sont pas écoutées face à une offre de soins insuffisante, des institutions saturées, des procédures classées. Combien de temps allons-nous encore mimer la stupeur devant ces crimes ?

Elle poursuit : "Il faut des moyens pour opérer un tournant. Mais des moyens vous prétendez ne pas en avoir. Lorsqu’on exige la loi intégrale, déjà déposée et signée par plus de 100 députés, vous nous répondez que vous êtes "pour" mais vous nous renvoyez vers le Premier ministre car selon vous, elle serait trop coûteuse. Mais c’est une question de choix politique. Et votre inaction coûte plus cher encore".

"Lyhanna a été tuée alors que l’homme mis en cause avait déjà fait l’objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Ce drame révèle une chaîne de défaillances. Pourtant, contrairement à de nombreux dossiers, il y avait des preuves : rapport médical et judiciaire, expertise, témoignages. Les magistrats ne sont pas les seuls responsables. C’est tout un système qui a failli, système dont vous êtes le principal moteur", s'emporte avec émotion Karine Lebon. Écoutez.

"Vous avez présenté des excuses. Les excuses ne protègent pas les enfants", fait valoir @KarineLebon auprès de @GDarmanin. "Combien de temps allons-nous encore mimer la stupeur devant ces crimes ? C'est tout un système qui a failli, système dont vous êtes le principal moteur !" pic.twitter.com/vwXqiFGAFb — LCP (@LCP) June 9, 2026

M. Lecornu y a redit sa "confiance" dans "l'ensemble des métiers de justice" après que le Conseil supérieur de la magistrature a déploré le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats", répondant aux critiques sur le traitement de l'affaire.

Dans une motion votée lundi, les personnels judiciaires du tribunal d'Auch (Gers) ont dénoncé une "vindicte populaire" encouragée par "un discours politique décomplexé" émanant de "personnalités politiques placées au plus haut niveau de responsabilité".

Des propos qui visent en filigrane le Garde de Sceaux, Gérard Darmanin qui se démultiplie dans les médias pour éteindre l'incendie mais a exclu de démissioner.

- Une plainte déposée contre l'État -

Il a été entendu au Sénat dans la matinée, avec son collègue de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Celui-ci a aussi demandé aux policiers et gendarmes que les affaires de violences sexuelles sur mineurs deviennent prioritaires.

L'avocat de la mère d'une enfant ayant dénoncé des viols répétés de Jérôme B, sans qu'il soit convoqué, a annoncé qu'il allait porter plainte contre l'Etat pour "faute lourde", le Garde des Sceaux, les procureurs de Toulouse et Auch, les enquêteurs de la gendarmerie, pour "mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger".

Lors d'une conférence de presse, Pierre Debuisson a dénoncé "l'hypocrisie" et "les discours d'hommes politiques qui essaient de sauver leur peau".

À ses côtés, retenant ses larmes, sa cliente a dit son incompréhension. "Si je n'avais pas déménagé, cela aurait pu être ma fille", à la place de Lyhanna, a-t-elle ajouté.

Elle avait déposé une plainte en août 2025. C'est en apprenant que Jérôme B. était le principal suspect dans la disparition de Lyhanna qu'elle a alerté les médias.

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