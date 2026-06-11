Lyhanna : réouverture d’une enquête contre le père de Jérôme B. accusé d’agression sexuelle

Le père de Jérôme B., le principal suspect dans l’affaire de la mort de Lyhanna, fait l’objet d’une réouverture d’enquête pour des faits d’agression sexuelle dénoncés par "une mineure de son environnement familial", a annoncé mercredi le parquet de Béziers.

"À l’aune des derniers évènements couvrant l’actualité, le procureur de Béziers a souhaité réexaminer la procédure et, à la lecture de celle-ci, a décidé de rouvrir l’enquête afin de procéder à certaines vérifications complémentaires", indique le parquet dans un communiqué.

La procédure, initialement suivie par le parquet de Castres, a été classée en 2020 par le parquet de Béziers, "l’infraction apparaissant insuffisamment caractérisée", poursuit le texte.

Le fils du mis en cause, Jérôme B., "n’a joué aucun rôle dans l’affaire exposée", précise le parquet.

Une autre procédure visait le père de Jérôme B. pour le viol d’une de ses petites-filles en 2013, et a fait l’objet d’un non-lieu en 2021. La petite-fille est "proche de la mineure" dont l’enquête a été rouverte, ajoute le parquet de Béziers.

Concernant cet autre dossier, "une information judiciaire a été ouverte en octobre 2015 et s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu à poursuivre en septembre 2021, après de multiples investigations menées par le juge d’instruction du tribunal de Béziers (Hérault)", a indiqué à l’AFP le substitut général à la cour d’appel de Montpellier, Jean-Marc Soriano.

"Le père de Jérôme B. n’a pas été mis en examen mais placé sous le statut de témoin assisté" dans cette affaire concernant des faits qui auraient été commis entre 2010 et 2013 alors que l’enfant était âgée de 10 à 13 ans, selon la même source.

"La cour d’appel de Montpellier a été saisie de l’appel de la partie civile de l’ordonnance de non-lieu, mais cette dernière s’est désistée de son appel en début d’année 2022 et la chambre de l’instruction a constaté le désistement d’appel par un arrêt d’avril 2022", a également précisé le magistrat.

Selon RTL, il ne s’agit pas de la fille de Jérôme B., principal suspect dans la mort de Lyhanna qui avait fait l’objet de plusieurs signalements et plaintes pour des violences sexuelles sur mineures.

Selon le parquet général de Montpellier, si l’on se trouve bien dans le contexte de la "sphère familiale", il n’est pas certain que la petite-fille était du même sang que le grand-père.

Toujours selon RTL, une autre petite-fille a porté plainte contre le septuagénaire en 2018, ce que le parquet général de Montpellier n’était pas en mesure de confirmer.

Le frère de Jérôme B., résidant également dans le Gers, a été placé en garde à vue lundi matin dans le cadre d’une enquête pour viol sur mineure, viol par conjoint, séquestration et menaces. Le parquet d’Auch s’est dessaisi du dossier mardi au profit de celui d’Agen "compte tenu de la nature criminelle des faits".

En détention provisoire depuis le 1er juin, Jérôme B. a pour sa part été mis en examen pour enlèvement et séquestration de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte dans les locaux d’une exploitation agricole désaffectée à 15 km du lieu de sa disparition, une affaire qui a sidéré la France et plonge l’exécutif dans une crise majeure.

AFP