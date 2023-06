Macron inaugure VivaTech mercredi avec un plan sur l'IA

Pour l'ouverture mercredi de VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, Emmanuel Macron présente un plan pour soutenir l'IA française et plus globalement les start-up de la "French tech", en panne de financements après deux années fastes.

Au programme de cette septième édition: plus de 2.200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux, ainsi que 10.000 représentants d'entreprises, malgré un ticket d'entrée à 620 euros et des stands qui s'arrachent à parfois plus de 100.000 euros.

Mais c'est aussi un événement destiné à populariser la tech, avec des innovations spectaculaires ou ludiques. On y découvrira un masque de ski avec réalité augmentée, un exosquelette pour les soignants, une start-up qui réveille les conducteurs assoupis, un Van Gogh animé par l'intelligence artificielle, des robots à roulettes, des drones, des véhicules à hydrogène... Près de 100.000 visiteurs sont attendus pour la journée grand public samedi.

Chantre de la "start-up nation" depuis 2017, le chef de l'Etat arpentera comme chaque année les allées pour rencontrer des entrepreneurs avant un discours prévu vers 17h00 et consacré à l'intelligence artificielle et à l'innovation.

Son intervention à la porte de Versailles s'inscrit dans le cadre d'une semaine consacrée à la souveraineté industrielle française, des médicaments à l'aviation.

"Dans le domaine de l'intelligence artificielle, je veux que la France soit championne et se positionne en pointe de cette nouvelle révolution industrielle. Demain, au salon VivaTech, je ferai des annonces pour que nous accélérions sur le financement, la formation, la recherche. En Européens, nous devons aussi avancer pour réguler et maîtriser cette technologie", a-t-il tweeté mardi.

- Musk attendu vendredi -

Plus précisément, Emmanuel Macron devrait annoncer de nouveaux financements pour l'IA à la française, dont les modèles de langage francophones, ainsi que des mesures pour encourager les investissements dans l'innovation.

Côté régulation, il souhaite "préempter" certaines dispositions du futur règlement européen sur l'IA pour les mettre en place en France sans attendre, notamment l'obligation d'informer l'utilisateur qu'un contenu est produit par une intelligence artificielle, a précisé l'Elysée.

A ses côtés sur scène, Arthur Mensch, PDG de Mistral, une start-up dans l'IA fondée par des pointures venues de Google et Meta (Facebook) et qui vient de lever 105 millions d'euros, un des records français du secteur.

En amont, le chef de l'Etat a d'ailleurs convié à déjeuner vendredi des experts du sujet. Dont le responsable de la recherche en IA de Facebook Yann Le Cun, qui a plaidé pour le développement de modèles en "open source" (code ouvert) et doit lui aussi intervenir à VivaTech.

Mais la vraie star du salon cette année sera sans doute Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla et SpaceX, qui s'offre le dôme du Palais des Sports et ses 4.000 places pour un discours très attendu, la France espérant notamment être choisie pour une future usine Tesla.

Un choix emblématique pour un patron de la tech: c'est dans cette salle de spectacle que, dans les années 1990 et 2000, aux grandes heures de l'Apple Expo à Paris, Steve Jobs venait présenter les nouveautés de la marque à la pomme devant des milliers de fans fascinés.



AFP