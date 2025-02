Marco Rubio au Panama pour discuter des revendications de Trump sur le canal

Le nouveau chef de la diplomatie américaine Marco Rubio est arrivé samedi au Panama où il compte défendre les intérêts des Etats-Unis et en premier lieu les revendications de Donald Trump sur le canal de Panama.

Priorité absolue de la Maison Blanche, l'immigration sera au cœur de la tournée entamée par le secrétaire d'Etat américain, qui après le Panama se rendra ensuite au Salvador, au Guatemala, au Costa Rica et en République dominicaine.Sa visite a aussi commencé le jour même où le président américain a imposé des droits de douane contre le Mexique, le Canada et la Chine, s'attirant une réponse cinglante de Mexico qu'il a accusé de liens avec le narcotrafic.Mais le principal sujet sur la table de sa première étape est le tollé provoqué dès le jour de son investiture, le 20 janvier, par Donald Trump, qui a dit vouloir "reprendre" le contrôle du canal de Panama, un carrefour maritime stratégique pour le commerce mondial.Cette voie navigable entre l'Atlantique et le Pacifique construite par les Etats-Unis et inaugurée en 1914 a été transférée au Panama en 1999.Il en a remis une couche vendredi. "Ils ont déjà proposé de faire beaucoup de choses mais nous pensons qu'il est approprié que nous le reprenions", a-t-il dit à la presse.M. Trump, qui se plaint d'une concurrence déloyale à propos du transit des navires américains, a souligné que le Panama enlevait les panneaux en chinois pour dissimuler le fait qu'il avait "totalement violé l'accord" sur le canal.- Sujets "communs" -Pendant sa visite, Marco Rubio va se rendre le long de l'axe stratégique et être reçu dimanche par le président José Raul Mulino, a indiqué un haut responsable américain.Le autorités panaméennes ont déjà prévenu: il n'y a rien à négocier."En ce qui concerne le canal, c'est impossible, je ne peux pas négocier, et encore moins ouvrir un processus de négociation sur le canal, c'est scellé, le canal appartient au Panama", a déclaré jeudi José Raul Mulino.Il a cependant affirmé qu'il existait des sujets "communs" comme la crise migratoire, la lutte contre le narcotrafic, le crime organisé et le blanchiment d'argent qui peuvent être abordés avec les Etats-Unis."Je pense que le président a été très clair sur sa volonté d'administrer à nouveau le canal. Il est évident que les Panaméens ne sont pas très favorables à cette idée", a déclaré Marco Rubio sur la radio SiriusXM jeudi, en parlant d'une "menace directe" de la Chine pour les Etats-Unis."Si, lors d'un conflit, le gouvernement chinois leur dit de fermer le canal de Panama, ils y seront obligés. C'est une menace directe", a-t-il insisté.- "Nouvelle ère" -Reste à voir comment Marco Rubio mettra en œuvre la promesse de Donald Trump.Le choix de l'Amérique centrale pour son premier déplacement ne doit rien au hasard pour ce fils d'immigrés cubains."Qu'il s'agisse des migrations, de la sécurité ou du commerce, aucune autre région du monde n'a autant d'impact sur la vie quotidienne des Américains que le continent américain", a fait valoir vendredi à des journalistes Mauricio Claver-Carone, chargé de l'Amérique latine au département d'Etat. Mauricio Claver-Carone.Donald Trump dénonce régulièrement une "invasion" de migrants venant notamment de ces pays.Maureen Meyer, du Washington Office on Latin America, une organisation américaine qui promeut les droits humains dans la région, souligne que "chacun de ces pays à un intérêt personnel à avoir une bonne relation avec l'administration Trump".La Colombie peut en témoigner. Le président Trump a brandi dimanche dernier l'arme douanière contre Bogota pour avoir refoulé des migrants expulsés par les Etats-Unis, obtenant finalement gain de cause.