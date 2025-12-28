Marine Le Pen (RN) : Bardella "peut gagner à ma place"

Jordan Bardella "peut gagner à ma place" l'élection présidentielle, estime Marine Le Pen qui, malgré sa situation judiciaire, "ne pense pas pouvoir quitter le combat" mais juge qu'avec le président du RN, "l'avenir de la France est assuré".

"Jordan Bardella peut gagner à ma place", a déclaré la triple candidate du Rassemblement national à la présidentielle à La Tribune Dimanche.

M. Bardella, 30 ans, "fait l'objet d'une campagne de dénigrement absolument inouïe. J'ai deux millions de fois plus confiance dans la jeunesse de Jordan qui est militant politique depuis quinze ans et qui vit tout ce que cet engagement peut offrir de moins confortable, que j'avais confiance dans la jeunesse d'Emmanuel Macron", a également déclaré la présidente des députés RN face aux critiques sur le peu d'expérience aux responsabilités du président du RN.

"Je ne pense pas pouvoir quitter le combat mais le combat peut avoir mille visages. Il y a quelqu'un d'autre, les idées vont survivre, l'avenir de la France est assuré", a encore déclaré Marine Le Pen.

Elle sera jugée en appel du 13 janvier au 12 février dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. En première instance, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ferme, 100.000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate qui hypothèque sérieusement ses chances de concourir une nouvelle fois pour l'Elysée.

"Il fut un temps où on pouvait prendre une balle. Aujourd'hui, on prend une balle judiciaire. Ca signifie votre mort, en réalité", a-t-elle commenté.

Sur la situation politique, Mme Le Pen juge que "le général De Gaulle est trahi. Le gouffre, la rupture entre les Français et le président l'obligeaient a retourner aux urnes comme le prévoit la Constitution". Mais "Macron ne veut rien, ce n'est pas un être rationnel" et "le désordre actuel vient de son refus de dissoudre".

"La loi spéciale (adoptée faute de budget de l’État, NDLR) est un leurre, le blocage est total et le gouvernement se retrouve dans une situation folle qui consiste à dépendre d'un parti, le Parti socialiste, qui a fait 1,5% à la dernière présidentielle" et qui "gouverne au chantage", a-t-elle jugé.

"Il faut retourner voter d’urgence. C’est même une urgence absolue. Et s’il y a dissolution, je serai amenée à aller directement devant le Conseil constitutionnel car il est le seul juge de la validité d’une candidature dans une situation d’urgence", a-t-elle dit.

AFP