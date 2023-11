Masters ATP: Sinner en finale, l'Italie continue de rêver

Jannik Sinner est sur son nuage depuis le coup d'envoi des Masters ATP à Turin: devant un public tout acquis à sa cause, l'Italien a empoché samedi son billet pour la finale en dominant le Russe Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (4/7), 6-1.

Premier Italien à atteindre les demi-finales des Masters, Sinner, 22 ans, peut décrocher dimanche le titre le plus important de sa jeune carrière.Il lui faudra battre le Serbe Novak Djokovic ou l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.1 et N.2 mondiaux, qui sont opposés dans la seconde demi-finale en soirée (21h00/20h00 GMT).Mais sur ce qu'il a démontré durant cette demi-finale et même depuis le début de l'édition 2023 du "tournoi des Maîtres", le N.4 mondial ne craint personne.A l'entendre, le soutien du bruyant public turinois a fait la différence en demi-finale contre un adversaire qu'il avait déjà affronté quatre fois en 2023, à chaque fois en finale, pour un bilan de deux succès chacun (Pékin et Bâle pour Sinner, Rotterdam, Miami pour Medvedev)."Cela a été un match très, très difficile, Daniil a commencé le match en jouant mieux que moi, j'ai quand même réussi à le breaker dans ce premier set. Depuis que je suis arrivé ici à Turin, je ressens quelque chose d'incroyable, cela me donne une énergie folle", a expliqué au public après son succès Sinner, pour la première fois en finale des Masters à sa deuxième participation."J'ai très bien servi, je suis très content de ma prestation et on verra e qui se passera dimanche", a souligné l'Italien qui visera un onzième titre, le cinquième de l'année.Sinner a fait craquer moralement son adversaire dans le troisième set en prenant d'emblée son service pour mener 3-0, puis 4-1, moment où Medvedev a perdu complétement les pédales en cassant une raquette et en commençant à haranguer des spectateurs, trop bruyants à son goût.Vainqueur de ses trois matches de poule, Sinner peut empocher dimanche 4,8 millions de dollars (4,5 M EUR) s'il remporte la finale et réussit donc un sans-faute.