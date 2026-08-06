Mégafeu en Gironde : le chef des pompiers dément avoir "abandonné Le Porge"

"Nous n'avons jamais abandonné Le Porge", affirme le patron des pompiers de Gironde, Marc Vermeulen, jeudi dans Sud Ouest, alors que des habitants de ce village sinistré disent avoir été "sacrifiés", au profit d'autres, dans la lutte contre le mégafeu.

"Oui, il y a eu du mouvement vers Lacanau et Lège", commune de la très chic et touristique presqu'île du Cap Ferret, retrace le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) dans une interview publiée par le quotidien régional.

"Mais (un mouvement) de médecins, de camions de carburant, de soutien sanitaire, etc. Il n'y a pas eu de détournement des moyens de lutte contre le feu", martèle le contrôleur général Marc Vermeulen, admettant que "la manœuvre a pu susciter une incompréhension".

Une vive polémique est née au Porge, commune qui concentre 183 des 240 habitations détruites par le brasier, où de nombreux habitants estiment avoir été "abandonnés" au profit des stars du Cap Ferret. Un collectif a annoncé son intention de porter plainte.

Selon la rumeur, des personnalités adeptes de la presqu'île auraient décroché leur téléphone. "Je ne suis pas mondain, ils n'ont pas mon numéro", balaye le patron des pompiers. "Personne. Rien. Je vais plus loin: je n'ai reçu aucune pression. Aucune", insiste Marc Vermeulen, écartant l'intervention d'une "quelconque autorité, corps préfectoral ou élu".

Alors que les résidents et touristes du Cap Ferret se trouvaient dans un "cul-de-sac", le feu arrivant par le nord de la presqu'île, "je réponds à la priorité numéro 1 : sauver des vies", qui "jusqu'à nouvel ordre ont toutes la même valeur", affirme le directeur du Sdis 33. La manœuvre ne visait pas à "protéger telle maison par rapport au revenu" de son propriétaire, ajoute-t-il.

Le mégafeu déclenché à Saumos (Gironde), le plus dévastateur en France depuis 1949, est considéré comme "maîtrisé" par les autorités après avoir été "fixé" samedi, mais il reste sous surveillance étroite pour éviter toute reprise.

AFP