Moselle : 7 enfants couverts de puces et de morsures de chiens découverts dans une maison insalubre

Sept enfants, âgés de 1 à 18 ans, ont été découverts dans un appartement insalubre par le Raid, dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août 2026 à Woippy, en Moselle. Les enfants mineures, présentaient "des marques physiques" ainsi que "des morsures de chien", a indiqué le parquet de Metz. Ils avaient aussi "des tiques, des puces dans les cheveux". Ils ont tous été placés. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

Les faits, qui remontent à dimanche, se sont déroulés dans un premier temps sur la voie publique à Woippy, près de Metz. L’homme âgé de 39 ans, tirait sa fille de 18 ans par les cheveux.

Des policiers ont tenté d'intervenir, mais l'individu, menaçant, s'est retranché dans son logement, si bien que le Raid, unité d'intervention spécialisée de la police, a pris le relais.

Le père de huit enfants a été écroué notamment pour violences contre sa fille de 18 ans après avoir été interpellé dans le logement familial en état "d'insalubrité important", a indiqué mardi le parquet de Metz.

Le père, "poursuivi pour violences exercées à l'encontre de sa fille, possession de chien sans permis et soustraction aux obligations légales" a été directement écroué, car une peine précédente de neuf mois de prison, "qui avait été réaménagée, a été ramenée à exécution", a précisé le parquet à l'AFP.

La mère, elle, est sortie de garde à vue.

AFP