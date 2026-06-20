Mondial-2026: choc Allemagne-Côte d'Ivoire pour les 16es, les Pays-Bas en orbite

Les "Oranje" des Pays-Bas ont fait voler en éclats la Suède samedi (5-1) en attendant le choc du groupe E entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, qui pourrait déjà offrir une place en 16e de finale du Mondial-2026.

Pour l'heure, deux nations, le Mexique et les Etats-Unis, ont assuré leur qualification pour la phase à élimination directe. Deux sélections ont déjà été éliminées: Haïti, sans surprise, et surtout une bien décevante Turquie.. La vague orange déferleAprès leur entrée en matière manquée contre le Japon (2-2), les Néerlandais ont été impressionnants contre des Suédois totalement débordés samedi à Houston.Le sélectionneur Ronald Koeman n'avait opéré qu'un changement, mais quel changement! Brian Brobbey, positionné en pointe pour apporter sa présence physique et sa percussion, a marqué deux buts en moins de 17 minutes.Cody Gakpo, le latéral de Liverpool, y est allé ensuite de son propre doublé, avant que Crysencio Summerville, sorti du banc, ne viennent clouer le cercueil (5-1) en toute fin de match.Les Pays-Bas, qui confirment qu'ils comptent parmi les favoris du Mondial, sont en tête du groupe avec 4 points. Leur dernier match de poule sera contre la Tunisie.. Choc Allemagne - Côte d'IvoireTous deux victorieux pour leur entrée en lice, Allemands et Ivoiriens peuvent se qualifier pour les 16es de finale dès samedi et faire un pas important vers la première place du groupe en cas de succès dans le choc qui les oppose dans le groupe E à Toronto, où le coup d'envoi a été donné à 20h00 GMT.Après la démonstration contre le petit Poucet Curaçao (7-1), l'Allemagne, qui reste sur deux échecs cuisants en 2018 et 2022 où elle n'était pas sortie des poules, passe un test d'une tout autre envergure contre la Côte d'Ivoire et sa pépite Yan Diomandé, "rookie" de l'année en Bundesliga avec Leipzig.L'attaquant ivoirien Elye Wahi, dont la participation au match a été un temps compromise en raison d'incertitudes sur son visa, a pu faire le voyage. Il est sur le banc des remplaçants.Au coeur d'une enquête ouverte en France sur des paris sportifs suspects concernant un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1, Wahi a finalement pu rentrer sur le territoire canadien, ne faisant pas à ce stade l'objet de poursuites.. L'Espagne ne veut "rien changer", les Belges sans DokuAymeric Laporte, le défenseur espagnol, estime que son équipe, championne d'Europe et souvent citée comme favorite du tournoi, ne doit "rien changer" dimanche contre l'Arabie saoudite (18h00) malgré son inquiétant match nul contre le Cap-Vert (0-0) au premier match."Je pense qu'il ne faut rien changer, il faudrait juste changer la réussite, c'est le plus important. Contre le Cap-Vert, on a essayé de jouer notre football, ce jeu qu'on a toujours joué. On n'a pas eu de réussite devant les cages, c'est ce qui nous a un peu perturbés", a déclaré le défenseur espagnol né en France à trois médias français dont l'AFP.Dans le groupe G, la Belgique devra faire sans son attaquant Jéremy Doku contre l'Iran dimanche (19h00 GMT) à Los Angeles. Transparent contre l'Egypte (1-1), l'ailier de Manchester City est diminué par des problèmes respiratoires.. La millième et une premièreLes amateurs de statistiques apprécieront d'apprendre que la rencontre, samedi à Monterrey, entre le Japon et la Tunisie sera la 1.000e de l'histoire de la Coupe du monde, qui a débuté en Uruguay en 1930.Ce sera aussi la grande première du Français Hervé Renard sur le banc tunisien, quatre jours après avoir remplacé Sabri Lamouchi, limogé dans la foulée de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) pour leur entrée en lice.L'entraîneur globe-trotter de 57 ans dispute sa troisième Coupe du Monde, après 2018 à la tête du Maroc et 2022 avec l'Arabie saoudite, qu'il a qualifiée pour le Mondial-2026 avant d'être renvoyé en avril.. Team USA rejoint le Mexique, la Turquie déçoitLa Coupe du monde réussit à ses hôtes: après le Mexique, les Etats-Unis ont décroché vendredi leur sésame pour la phase à élimination directe, grâce à leur victoire face à l'Australie (2-0) à Seattle.Team USA est même sûre de en orbterminer première de son groupe D, à la faveur de la défaite (1-0) d'une très faible Turquie, incapable d'égaliser face à des Paraguayens réduits à dix, et qui quitte piteusement la compétition.Ce match à San Francisco a été marqué par le carton rouge infligé pour la première fois à un joueur - le Paraguayen Miguel Almiron - qui avait parlé en couvrant sa bouche de la main lors d'une altercation avec un adversaire, une nouvelle règle introduite lors du Mondial-2026 pour lutter contre les insultes racistes.