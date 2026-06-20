Forte houle à Saint-Paul : baignade, activités nautiques et accès au littoral interdits dès ce samedi soir

Face aux prévisions de Météo France annonçant un épisode de forte houle et un possible passage en vigilance orange "Vagues-Submersion", la ville de Saint-Paul a pris plusieurs arrêtés de sécurité. Dès ce samedi 20 juin 2026 à 18 heures, la baignade, les activités nautiques et l'accès à une partie du littoral seront interdits jusqu'à nouvel ordre. (Photos d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La ville de Saint-Paul renforce les mesures de prévention face à la dégradation attendue des conditions météorologiques ce week-end. Dans deux arrêtés municipaux pris ce samedi, la Ville annonce l'interdiction de la baignade, des activités nautiques ainsi que l'accès à plusieurs espaces du littoral à partir du samedi 20 juin à 18 heures.

Cette décision intervient alors que les services de l'État ont alerté la commune sur l'arrivée d'un épisode de forte houle susceptible d'entraîner la diffusion d'un bulletin de vigilance orange "Vagues-Submersion" par Météo-France. Une vigilance jaune vagues submersions entrera en vigueur, à partir de 22 heures, sur les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest.

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La baignade et les activités nautiques pratiquées à l'aide d'engins non immatriculés seront interdites sur l'ensemble du littoral saint-paulois, de la Rivière des Galets à la ravine des Trois-Bassins, dans la bande des 300 mètres.

Par ailleurs, l'accès à la mer, aux plages ainsi que toute circulation piétonne sur la frange littorale comprise entre la Rivière des Galets et la Pointe des Brisants seront également prohibés durant toute la durée de l'épisode.

La municipalité a également décidé de fermer l'accès au débarcadère du front de mer de Saint-Paul à compter de samedi 18 heures. Cette mesure restera en vigueur jusqu'à la levée de la vigilance "Fortes houles / Vagues-Submersion" par Météo-France.

Les autorités appellent la population à la plus grande prudence et invitent les habitants à respecter strictement les consignes de sécurité mises en place.

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