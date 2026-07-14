Mondial-2026: France-Espagne, premier choc du dernier carré

La France et son attaque étincelante à la poursuite d'une troisième finale consécutive face à l'Espagne de Lamine Yamal: comme attendu, les deux équipes les plus impressionnantes du Mondial-2026 se retrouvent dans une demi-finale aux allures d'immense choc, mardi à Arlington.

. Mission troisième étoileUn troisième titre après 1998 et 2018, les joueurs de Didier Deschamps en rêvent. Mais avant une éventuelle finale dimanche, au MetLife Stadium près de New-York, leur quête passe par le Texas où la tâche s'annonce plus difficile que jamais contre les champions d'Europe.Forts d'un tournoi traversé en patrons, à l'image du quart de finale remporté sans trembler face au Maroc (2-0), les Français sont bien décidés à poursuivre leur splendide aventure nord-américaine, portés par leur trio offensif de feu Mbappé-Dembélé-Olise et une défense solidement ancrée autour de la charnière centrale Upamecano-Saliba, qui n'a encaissé que deux buts en six sorties.Pour Kylian Mbappé, déjà auteur de huit buts, comme pour son sélectionneur, la victoire chevillée au corps pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, cette demi-finale n'est qu'une "étape" sur la route du trophée tant convoité. Mais assurément la plus ardue contre une Roja qui reste sur deux victoires cinglantes face aux Bleus, à chaque fois en demi-finale, en 2024 à l'Euro (2-1) et l'an dernier en Ligue des nations (5-4).. Gare au réveil de Lamine YamalLors de ces deux dernières confrontations, l'Espagne avait surclassé la France avec, dans le rôle du bourreau, le virevoltant ailier de 19 ans. Et s'il n'a pas encore ébloui dans cette Coupe du monde (1 but, aucune passe décisive), il peut sortir de l'ombre à tout moment dans un collectif huilé dont les remplaçants sont souvent aussi importants que les titulaires.Après un accroc d'entrée contre le Cap-Vert (0-0), le jeu des hommes de Luis de la Fuente ne cesse de se bonifier, conduit par la justesse de Dani Olmo avec à la conclusion Mikel Oyarzabal (4 réalisations) ou le "supersub" Mikel Merino, sauveur de la Roja en huitièmes et en quarts.Lamine Yamal avait lui d'ores et déjà lancé les hostilités avec les Bleus par médias interposés, dès la qualification acquise face à la Belgique (2-1)."Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois. On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur", avait répondu la star vendredi à une question de la télévision espagnole TVE."On ne craint personne, évidemment", lui a répondu lundi le milieu français Adrien Rabiot. "Du fait de notre parcours, je pense qu'on arrive en demi-finale dans les meilleures conditions possibles, tout est au vert.". Minute de silenceL'avant-match de mardi sera marqué par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés il y a 10 ans, le 14 juillet 2016."Merci au Président de la Fifa d'avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n'oublierons jamais", a écrit le président Emmanuel Macron sur X lundi."Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est aussi, malheureusement, depuis quelques années, une date de deuil, notamment après les attentats à Nice. On a aussi une pensée pour les familles des victimes", a assuré le latéral droit Jules Koundé.. Angleterre-Argentine, duel historiqueArrivées non sans mal jusqu'en demi-finales, l'Angleterre et l'Argentine s'affrontent mercredi à Atlanta pour s'offrir le deuxième billet pour New-York et continuer leur vieille rivalité avec un sixième duel en Coupe du monde.Quarante ans après la "main de Dieu" et "le but du siècle" de Diego Maradona au stade Azteca, et 24 ans après le penalty de David Beckham qui a contribué à l'élimination de l'Albiceleste dès le premier tour du Mondial-2002, le duel s'annonce féroce entre les champions du monde argentins, à la recherche du doublé, et les Anglais, qui courent après un titre depuis 1966.Mais les deux sélections, emmenées par l'inoxydable Lionel Messi d'un côté (8 buts) et le duo royal Kane-Bellingham de l'autre (6 buts chacun), ont été poussées en prolongation en quart de finale et devront chasser les doutes pour l'emporter.