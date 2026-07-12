Mondial 2026 : l'Argentine s'en sort contre la Suisse et rejoint l'Angleterre en demi-finale

L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant la Suisse 3 à 1 après prolongation, samedi à Kansas City, et affrontera l’Angleterre mercredi pour une place en finale.

L’Albiceleste s’est imposée grâce à Julian Alvarez, auteur d’une frappe sublime (122e) et Lautaro Martinez (120+1). Elle avait ouvert le score par Alexis Mac Allister, de la tête après un corner de Lionel Messi (10e). Dan Ndoye avait égalisé pour la Nati (67e), réduite à dix après un deuxième carton jaune récolté par Breel Embolo pour simulation.

Les Argentins, tenants du titre, viseront une septième finale de Coupe du monde, eux qui en ont déjà gagné trois. Mais à Atlanta, ils devront d’abord écarter de leur route les Anglais, victorieux face à la Norvège (2-1 a. p.) lors d’un grand classique de l’épreuve suprême qui a souvent offert de grands matchs.

AFP