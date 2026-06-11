Mondial-2026 : Mexico prêt à donner le coup d'envoi d'un tournoi inédit et sous tension

Le "futbol" s'apprête à reprendre ses droits avec le match d'ouverture du Mondial-2026 opposant le Mexique à l'Afrique du Sud jeudi à 13h00 locales (21h00 heure de Paris), sur fond de tensions géopolitiques et de polémiques en séries.

"Ahorita, Mexico !"

"Mexico, c'est maintenant !" C'est à 13h00 locales (19h00 GMT, 21h00 à Paris) exactement que sera donné le coup d'envoi du premier des 104 matches de cette Coupe du monde hors norme, disputée à 48 équipes et dans trois pays différents (Etats-Unis, Mexique, Canada). Une affiche en forme de remake du match d'ouverture du Mondial-2010, que les aficionados du ballon rond espèrent spectaculaire, histoire de lancer sous les meilleurs auspices ce tournoi déjà bien tourmenté.

Dans le stade Azteca, qui va accueillir son troisième match d'ouverture, un record, le spectacle devrait être caliente et humide, niveau météo, coloré et festif, niveau ambiance, avec une cérémonie d'ouverture mêlant musique, danse et arts typiques de la culture mexicaine. Plusieurs milliers de supporters ont déjà commencé à entrer dans le stade de 80.000 places, sans heurts rapportés.

Depuis plusieurs jours, la mythique enceinte est devenue l'épicentre de protestations dans les rues de la capitale, où des centaines de manifestants ont dénoncé à nouveau mercredi soir le fléau des "personnes disparues", souvent tuées ou enlevées par des cartels de la drogue. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a cependant affirmé que tout était "sous contrôle" et que la fan zone organisée sur la place centrale de Mexico resterait "ouverte" malgré une autre action prévue par des enseignants.

Cette journée inaugurale 100% mexicaine offrira une deuxième rencontre en soirée à Guadalajara, entre la Corée du Sud et la République tchèque, avant que le curseur ne se déplace vendredi 4.000 km plus au nord-est, à Toronto pour Canada-Bosnie (21h00 heure de Paris), puis 3.500 km plus au sud-ouest à Los Angeles pour Etats-Unis-Paraguay (03h00 heure de Paris dans la nuit de vendredi à samedi).

Omar Artan arbitrera la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis où il devait officier lors du Mondial-2026, sera au sifflet de la

Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa, a annoncé jeudi l'UEFA.

"Le football est fait pour rapprocher les gens, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage", déclare le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

L'immense déception vécue par Omar Artan, désigné arbitre africain de l'année en 2025, a suscité l'indignation en Somalie, où il a été reçu en héros à son retour mercredi, et est devenue le symbole du durcissement de la politique migratoire des Etats-Unis, censés accueillir la planète entière lors de la plus grande compétition de football au monde.

La Côte d'Ivoire et le Sénégal sans supporters

La Côte d'Ivoire et le Sénégal joueront pour la première fois un Mondial sans avoir pu envoyer de délégations de supporters venus du pays, faute d'avoir pu obtenir des visas pour les Etats-Unis, ont déploré jeudi auprès de l'AFP des représentants sénégalais et ivoiriens.

Pour soutenir les Lions de la Teranga, l'Etat sénégalais va octroyer 400 billets par match de l'équipe à des ressortissants sénégalais déjà présents sur le territoire.

Les Bleus installés, la RD Congo attendue

Finaliste malheureuse en 2022, l'équipe de France, arrivée mercredi après-midi, a elle pris ses quartiers à Boston et a été accueillie à son hôtel par une centaine de fans déchaînés, à six jours de son entrée en lice face au Sénégal.

Dans le Texas, Houston se prépare à accueillir les joueurs de la République démocratique du Congo, dont la préparation a dû être effectuée en Belgique et en France, loin de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays et inquiète les autorités américaines.

Rassemblé à Tijuana (Mexique), l'Iran, sans faire de bruit, a continué sa préparation à huis clos par une victoire contre une équipe locale de jeunes (3-0).

Demi-finaliste surprise il y a quatre ans au Qatar, le Maroc devra faire sans l'ailier du Bétis Séville Abde Ezzalzouli et le défenseur de Marseille Nayef Aguerd, tous deux blessés et écartés de la sélection à deux jours du premier match des Lions de l'Atlas face au Brésil dans le choc du groupe C.



AFP