Mondial féminin : les Bleues battent les Lionnes de l'Atlas 4 buts à 0 et filent en quarts de finale

La France a battu le Maroc 4 buts à 0 ce mardi 8 août 2023 à Adélaïde (Australie) et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Les Bleues d'Hervé Renard seront opposées à l'Australie qui a éliminé le Danemark ce lundi. Les Australiennes joueront à domicile et le match sera sans doute beaucoup moins aisé que devant les Marocaines (Photo d'illustration AFP)

Les Française n'ont guère perdu de temps pour assurer leur victoire. Kadidiatou Diani a ouvert le score seulement 15 minutes après le début de la partie.

À peine 5 minutes plus tard, Kenza Dali augmentait le score avec une superbe frappe ne laissant aucune chance à Khadija Er-Rmichi, la gardienne des Lionnes de l'Atlas.

Totalement survoltées face à des Marocaines qui peinaient à retrouver leur jeu, les Françaises trouvaient une nouvelle fois le chemin des buts grâce à Eugénie Le Sommer.

La demie-heure de jeu n'était pas encore atteinte que les joueuses d'Hervé Renard avaient déjà assuré leur qualification. Elles ont ensuite passé le reste de la première mi-temps à conserver leur avantage sans vraiment chercher à attaquer.

Complètement submergées, les Marocaines ont tenté sans grande conviction de réduire le score. Elles n'y sont pas parvenus. La mi-temps s'est terminée sur le score de 3 à 0 pour les Françaises.

À la reprise les Lionnes de l'Atlas ont semblé un peu plus libéré. Elles se sont créées quelques occasions et même un corner mais sans véritbalement menace pour la cage farouchement gardée par Pauline Peyraud-Magnin, la gardienne des Bleues.

Ce qui devait arriver, arriva, Eugénie Le Sommer a inscrit le 4ème but - et son second dans la rencontre -, à la 71ème minutes.

Les jeux étaient (largement) faits. La France est qualifiée pour les quarts de finale. Elle sera opposée à l'Australie. Ce ne sera sans doute pas le même match.

