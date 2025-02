Mondiaux de biathlon: un titre pour Simon et Fillon Maillet, 10e médaille française

L'équipe de France de biathlon conserve son titre mondial sur le relais mixte simple (non olympique) aux Mondiaux-2025 grâce à Julia Simon et Quentin Fillon Maillet, insaisissables jeudi en fin d'après-midi sur les pistes de Lenzerheide (Suisse).

Le binôme français a devancé la Norvège, emmenée par Johannes Boe et Ragnhild Femsteinevik, suivie par les Allemands Franziska Preuss et Justus Strelow.

"Ils vont finir par nous détester", a ironisé l'entraîneur du tir féminin Jean-Paul Giachino après le dernier passage de Fillon Maillet.

Avec déjà dix médailles (cinq en or, cinq en bronze), la moisson se poursuit pour les Bleus, qui ne sont plus qu'à trois longueurs de leur record réalisé l'an dernier à Nove Mesto, en République Tchèque (13).

L'ambition des Tricolores avant les Mondiaux étaient de remporter les quatre relais (mixte, mixte simple, féminin et masculin), avait prévenu la semaine dernière le directeur sportif du biathlon français Stéphane Bouthiaux. L'objectif est donc déjà à moitié rempli.

Introduit aux Mondiaux en 2019, l'épreuve - qui n'est pas prévue aux prochains Jeux d'hiver en Italie - commence avec les femmes: un tir couché puis un tir debout sur deux boucles de 1,5 km avant de passer le relais aux hommes, et rebelote jusqu'à effectuer quatre passages sur le pas de tir.

"J'adore le format, il faut tirer vite, jouer un peu avec l'adversaire. Il y a des petites stratégies quand on prend le départ. C'est quelque chose que j'aime, avoir le goût de l'acide lactique, le goût du sang dans la bouche. Je fais du sport. J'aime bien me faire mal. Je suis un peu neuneu, j'y retourne à chaque fois", s'amuse Julia Simon.

- "On joue le titre à ce moment-là" -

La France et l'Allemagne ont été au coude à coude tout au long de la course sous le soleil et des températures très douces (8,9 degrés au départ).

Sur les skis, il y a la France et les autres, signant régulièrement les meilleurs temps. Julia Simon était ainsi très engagée sur la piste et sur le pas de tir, avec un premier passage sans-faute.

La Savoyarde de 28 ans a ensuite eu trois balles de pioche au deuxième passage mais elle a pu repasser deuxième avant de passer le témoin à "QFM".

C'était un tout petit peu plus délicat pour lui, auteur de 4 pioches sur ses 4 passages.

"Sur le dernier tir, je prends conscience que je suis avec l'Allemand, c'est un bon tireur. Il y a Johannes Boe pas loin derrière. Il est très fort en ski. Il peut être aussi très fort en tir. On joue le titre à ce moment-là", raconte le Français.

Fillon Maillet est sorti en première position, malgré une balle de pioche. Justus Strelow l'a suivi quelques secondes plus tard mais n'a pu empêcher le retour de la locomotive Johannes Boe, lancée à pleine vapeur, qui a dépassé l'Allemand pour décrocher l'argent.

S'il cherche toujours à ramener chez lui son premier titre mondial en solo, Fillon Maillet compte quand même six médailles d'or mondial en relais: deux en mixte simple (2024 et 2025), deux en mixte (2016 et 2024), et deux masculins (2020 et 2023).

Julia Simon décroche quant à elle son neuvième titre mondial: deux poursuites (2023 et 2024), sprint (2024), individuel (2025), relais mixte (2024 et 2025), relais mixte simple (2021 et 2025) et relais féminin (2024).

Après une journée de repos vendredi, le dernier week-end des Mondiaux s'annonce intense, avec les relais féminin et masculin samedi, avant les mass start féminine et masculine le dimanche en clôture.

AFP