Guerre au Moyen-Orient : Trump appelle d'autres pays à la rescousse pour sécuriser le détroit d'Ormuz

Donald Trump a pressé samedi d'autres pays d'envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique entravée par la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran. Deux semaines après son déclenchement le 28 février, marqué par la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, le conflit ne montre aucun signe d'accalmie. Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa troisième semaine

- Trump veut de l'aide dans le détroit d'Ormuz -

Donald Trump a exhorté les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran, à en assurer la sécurité en coordination avec les Etats-Unis.

"Les Etats-Unis d'Amérique ont vaincu et complètement anéanti l'Iran, tant sur le plan militaire qu'économique et à tous les autres égards, mais les pays du monde qui s'approvisionnent en pétrole via le détroit d'Ormuz doivent veiller à la sécurité de ce passage, et nous les aiderons", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

- Les Emirats choisissent "la retenue" -

Les Emirats arabes unis ont "le droit de se défendre" contre les frappes iraniennes mais continuent de choisir "la retenue", a déclaré le conseiller du président émirati, Anwar Gargash, sur X.

Les Emirats "ont déployé des efforts sincères jusqu'au tout dernier moment pour servir de médiateurs entre Washington et Téhéran afin d'éviter cette guerre", a-t-il ajouté.

L'Iran a averti qu'il considérait les ports de ce pays comme des cibles légitimes, qualifiant par ailleurs de "blague" le soutien dans la lutte contre les drones promis par l'Ukraine aux alliés des Etats-Unis dans le Golfe.

- Deux Grands Prix de F1 annulés au Moyen-Orient -

La guerre au Moyen-Orient a entraîné les annulations des Grands Prix de Formule 1 de Bahreïn et d'Arabie saoudite, prévus mi-avril, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Ces courses ne seront pas remplacées par d'autres Grands Prix.

De fortes explosions ont d'ailleurs été entendues dans la nuit de samedi à dimanche à Manama, selon deux journalistes de l'AFP.

- Six footballeuses iraniennes retirent leur demande d'asile en Australie -

Trois membres supplémentaires de l'équipe féminine iranienne de foot qui avaient demandé et obtenu l'asile en Australie ont décidé de retourner en Iran, après une première joueuse cette semaine, selon le ministre australien de l'Intérieur Tony Burke.

Six joueuses et un membre du staff avaient demandé refuge en Australie après avoir été qualifiés de "traîtresses en temps de guerre" dans leur pays pour avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match disputé pendant le conflit en cours.

- Le Koweït frappé par plusieurs drones -

"L'aéroport international de Koweït a été pris pour cible par plusieurs drones ce soir, qui ont touché son système radar" de surveillance, a annoncé samedi la direction de l'aviation civile du pays.

Le service de communication du gouvernement a également annoncé les arrestations de trois personnes ayant utilisé des drones équipés de caméras, les pays du Golfe durcissant les mesures contre la diffusion d'images et d'informations sur les attaques iraniennes.

Plus tôt dans la journée, deux drones avaient causé des dégâts sur une base aérienne proche d'un important site militaire américain au Koweït, selon le ministère de la Défense.

- Le Liban prêt à négocier avec Israël -

Le Liban forme une délégation pour négocier avec Israël en vue d'une fin de la guerre, a indiqué une source officielle à l'AFP, soulignant toutefois que ni la date ni le lieu de telles discussions n'avaient encore été fixées, Paris et Chypre étant envisagés.

"Des négociations sont à l'ordre du jour et les préparatifs pour la formation d'une délégation sont en cours", a affirmé cette source, tout en relevant qu'il "faut aussi un engagement israélien en faveur d'une trêve ou d'un cessez-le-feu".

En revanche, la diplomatie française a indiqué qu'il n'y avait "pas de plan français" pour tenter de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.

- L'Iran appelle ses voisins à expulser les forces américaines -

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé les pays voisins de l'Iran à "expulser" les "agresseurs étrangers" car "le prétendu parapluie de sécurité américain s'est révélé truffé de failles et, loin de dissuader, il attire les troubles".

- L'état de santé du guide suprême ne pose "pas de problème", selon l'Iran -

L'état de santé du guide suprême Mojtaba Khamenei, blessé dans un bombardement et qui n'est toujours pas apparu publiquement plusieurs jours après sa désignation, ne pose "pas de problème", a assuré le chef de la diplomatie Abbas Araghchi. "Il s'acquitte de ses fonctions conformément à la Constitution et il continuera à le faire".



