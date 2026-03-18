Municipales 2026 : Hittler et Zielinski se retrouveront au second tour dans une commune du Grand Est

Dimanche prochain, à Arcis-sur-Aube, un candidat nommé Hittler affrontera un certain Zielinski lors du deuxième tour des municipales. Une coïncidence de noms surprenante, aux échos historiques et géopolitiques, qui place ce scrutin local sous les projecteurs nationaux.

En effet, les résultats du premier tour des élections municipales ont placé en tête un candidat nommé Charles Hittler, qui devra affronter, entre autres, Antoine Renault-Zielinski, indique Le Figaro.

Le maire sortant, Charles Hittler, arrive en position de force avec sa liste "Agissons ensemble pour Arcis" (37,81 %). Face à lui, Annie Soucat talonne la tête de course avec 32,20 % des voix sous la bannière "Construisons ensemble pour l’avenir pour Arcis". Antoine Renault-Zielinski, avec sa liste "Arcis-sur-Aube Passionnément", ferme la marche avec 29,99 % des suffrages.

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