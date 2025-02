Narcotrafic: 110 morts et explosion des saisies de cocaïne en France en 2024

Un total de 110 morts, 341 blessés et une explosion des saisies de cocaïne: le narcotrafic continue à monter en puissance en France, comme le montrent les chiffres définitifs de l'année 2024, communiqués jeudi par le ministère de l'Intérieur.

Les services français (police, gendarmerie, douanes et marine nationale) ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne en 2024, soit une augmentation de 130% comparé à 2023 (23 tonnes).

Des chiffres "records", a répété jeudi le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lors du lancement d'une campagne de sensibilisation contre l'usage de drogue à destination des consommateurs.

Cette campagne (un clip diffusé à la télévision, sur les réseaux sociaux et affichée dans les transports) est la "première" du genre, a assuré le ministre, qui a reconnu que la France faisait face à une "submersion" de drogue, un "tsunami blanc".

Le lancement de la campagne intervient au moment où le gouvernement affiche sa fermeté contre le phénomène, en soutenant la proposition de loi narcotrafic, adoptée quasiment unanimement au Sénat cette semaine.

Le texte, désormais transmis à l'Assemblée nationale, prévoit notamment la création d'un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), des mesures antiblanchiment et de nouveaux outils pour les enquêteurs.

- Profils jeunes -

Les chiffres des saisies 2024 sont également en hausse pour les drogues de synthèse: plus de 9 millions de comprimés d'ecstasy et de MDMA ont été saisis (+123 % par rapport à 2023), ainsi que 618 kg d'amphétamines et de méthamphétamines (+133 %).

A contrario, les chiffres pour le cannabis sont en baisse (101 tonnes saisies, -19%). Une tonne d'héroïne a aussi été saisie en 2024.

Les violences liées au narcotrafic ont fait 110 morts et 341 blessés en 2024. Des chiffres en baisse par rapport à 2023 (139 morts et 413 blessées), relève le ministère de l'Intérieur.

Mais cette baisse est liée à la fin de la guerre entre deux groupes criminels rivaux de Marseille (DZ Mafia et Yoda) à l'origine d'une part importante des narchomicides de 2023, a précisé à l'AFP une source policière. "En tendance, 2024 reste supérieure à 2022 et à 2021", a ajouté cette source.

Ces chiffres sont à rapporter au nombre total d'homicides : 980 en France en 2024.

En 2024, il y a eu 367 assassinats et tentatives d'assassinats liés au trafic de stupéfiants (contre 418 en 2023), précise le ministère, relevant la proportion élevée de jeunes dans ces faits.

En 2024, sur les 176 personnes écrouées pour assassinat et tentatives d'assassinat, "un quart" d'entre elles étaient âgées "de moins de 20 ans", dont 16 étaient mineures, détaillent les autorités.

Ce phénomène "touche particulièrement la moitié sud de la France", ajoutent-elles.

Au total, 51.700 personnes ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants en 2024, soit une hausse de 6% par rapport à 2023. Et 288.000 personnes ont été mises en cause pour usage de stupéfiants,(+10% par rapport à 2023).

Quelques 122 millions d'euros (+4%) ont été saisis par la police et la gendarmerie dans des enquêtes liées aux stupéfiants, ce qui ne représente que 11% du total des saisies des avoirs criminels (1,129 milliard euros).



AFP