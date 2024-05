NBA : les Knicks et les Pacers se donnent rendez-vous en demi-finale de la Conférence Est

Sortis respectivement vainqueurs de leur série face aux Bucks de Milwaukee et aux Sixers de Philadelphie jeudi soir, les Indiana Pacers et les New York Knicks se retrouveront en demi-finale de Conférence Est des play-offs NBA.

Grâce aux 41 points de Jalen Brunson, les Knicks l'ont emporté lors du match 6 (118-115) contre Philadelphie et ont ainsi gagné leur série 4-2, tout comme les Pacers, qui ont de leur côté décroché une dernière victoire convaincante devant Milwaukee (120-98).

Les deux franchises se retrouveront dès lundi au Madison Square Garden. Si les Knicks se sont qualifiés pour le deuxième tour pour la deuxième saison consécutive, les Pacers n'avaient eux plus connu les demies depuis 2014, année où ils avaient atteint la finale de la Conférence Est.

- Les Knicks s'en sortent -

A Philadelphie, la victoire s'est jouée sur un fil pour New York, et sur un tir primé de Josh Hart à un peu moins de 26 secondes de la fin du match qui a permis aux Knicks de prendre les commandes pour ne plus les lâcher.

Après avoir manqué d'éliminer leur adversaire lors du match 5 finalement perdu à domicile (112-106), les Knicks ont démarré la rencontre tambour battant, allant jusqu'à mener de 22 points peu avant la fin du premier quart temps.

Mais les 76ers ont repris la main à la mi-temps (54-51) et ont même enregistré une avance de 10 points dans le troisième quart. "Ils se sont battus, ont pris l'avantage, mais ce bon début nous a aidés", a dit Jalen Brunson. "Peu importe la situation, nous allons nous battre" a t-il ajouté.

A ses 41 points, Brunson peut ajouter 12 passes, tandis que Donte DiVincenzo, auteur de deux lancers francs précieux en fin de rencontre, a inscrit 23 points.

Josh Hart a quant à lui terminé avec 16 points et 14 rebonds, acclamé par les fans des Knicks qui avaient fait le voyage jusqu'à Philadelphie, comme lors du match 4 où Joel Embiid lui-même avait été chahuté dans sa propre enceinte.

MVP de la saison dernière, Embiid, dont la saison a été perturbée par une blessure au genou, a terminé la rencontre avec 39 points (13 rebonds, 2 passes), devant Buddy Hield (20 pts) et Tyrese Maxey (17 pts, 5 rebonds, 5 passes).

- Les Pacers 10 ans après -

Après avoir manqué, comme les Knicks, l'occasion de décrocher leur qualification au match 5, les Pacers ont cette fois-ci conclu leur série 4-2.

Tyrese Haliburton a réalisé un double-double (17 points, 10 passes) mais c'est Obi Toppin qui ressort meilleur marqueur d'Indiana avec 21 points tandis que T.J.McConnell en a inscrit 20.

Les Pacers ont mené de 12 points à la mi-temps, avant de prendre le large dans le dernier quart-temps.

Côté Bucks, Damian Lillard, revenu d'une absence de deux matches pour blessure, a mené les siens avec 28 points. Brook Lopez et Bobby Portis en ont ajouté 20 chacun mais, toujours privé de la star grecque Giannis Antetokounmpo, Milwaukee n'a pas trouvé la solution.

Les Bucks, champions en 2021, sont éliminés à l'issue du premier tour pour la deuxième fois d'affilée, après avoir été battus par Miami l'an dernier.



AFP