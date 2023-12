NBA: Wembanyama se blesse, les Timberwolves et les Celtics dominateurs, record de défaites pour Détroit

Le jeune prodige Victor Wembanyama aggrave sa blessure à la cheville droite et est écarté par précaution, les Minnesota Timberwolves et les Boston Celtics continuent de dominer leurs conférences respectives, les Detroit Pistons égalent un triste record de défaites et les Memphis Grizzlies profitent du retour de suspension de Ja Morant: voici le résumé de la soirée de samedi en NBA.

. "Wemby" forfait

Pendant l’échauffement, avant le match perdu par les San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks (144-119), Wembanyama a aggravé sa douleur à sa cheville droite en trébuchant sur le pied d’un ramasseur de balles des Mavs.

Retourné frustré dans les vestiaires, où sa cheville a été bandée, le géant français (2,24m) est revenu sur le parquet avec l’intention de jouer, mais les Spurs ont annoncé qu'il n'allait pas disputer le match.

"Il aurait peut-être pu jouer, il aurait probablement pu jouer. S'il s'était agi d'un match de play-offs, je l'aurais probablement fait jouer", a déclaré, en conférence de presse après le match, l’entraîneur Gregg Popovich, signalant ainsi que ce forfait était surtout une précaution prise pour protéger sa jeune star.

C’est seulement le troisième match manqué par "Wemby" cette saison, après celui de mardi face aux Bucks pour une douleur à cette même cheville et le 1er décembre contre les Pelicans pour une douleur à la hanche droite.

. Minnesota et Boston en tête

Les Timberwolves et les Celtics, qui partagent le meilleur bilan de la ligue (22 victoires, 6 défaites), ont tous deux confirmé leur première place de conférence.

Le Frenchie Rudy Gobert a signé un double-double (21 pts, 17 rbds) pour permettre aux Timberwolves de battre les Sacramento Kings (98-110).

Les Celtics de Jayson Tatum (30 pts) et Jaylen Brown (24 pts) ont eux mis fin à la série de six victoires d’affilée à domicile des Clippers (145-108).

. 26 défaites de suite: record égalé pour les Pistons

Battus par les Brooklyn Nets (126-115), les Detroit Pistons ont égalé de leur côté le triste record de défaites consécutives sur une saison, avec 26, à égalité avec Cleveland (2010-11) et Philadelphie (2013-14). Les Sixers ont fait pire en 2015, avec 28 défaites d’affilée, mais sur deux saisons.

. LeBron James, immortel

Les Lakers, qui restaient sur quatre défaites d’affilée, ont pu compter sur un grand LeBron James pour battre le Thunder (120-129).

La superstar a marqué 40 points, pris 7 rebonds et offert 7 passes, dans cette rencontre qui a vu les Lakers remanier son cinq majeur, avec un D’Angelo Russell débutant sur le banc.

. Les Bucks dominent les Knicks

Giannis Antetokounmpo a marqué 28 points, pris sept rebonds et offert sept passes, pour mener les Milwaukee Bucks à la victoire chez les New York Knicks (130-111), prolongeant ainsi leur série de victoires en NBA à sept matches.

. Memphis: Ja Morant en sauveur

Les Memphis Grizzlies, qui ont battu les Hawks 125-119 à Atlanta, restent invaincus depuis trois matches et le retour de Ja Morant d'une suspension de 25 matches.

Desmond Bane a marqué 37 points et Morant a ajouté 30 points et 11 passes pour les Grizzlies, qui ont résisté à un double-double de 30 points et 13 passes de Trae Young.

Ce fut le septième match consécutif de Young avec au moins 30 points et 10 passes, égalant Oscar Robertson pour la plus longue série de ce type.



AFP