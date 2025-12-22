Neige, pluies, crues : cinq départements du Sud en vigilance orange lundi

Cinq départements du Sud du pays (Aveyron, Hérault, Lozère, Tarn et Var) sont placés en vigilance orange lundi par Météo-France pour crues ou pluie-inondation. L'Aveyron et le Tarn sont également en vigilance orange pour neige-verglas.

Dans le Var, en vigilance pluie-inondation et crues, "les pluies parfois orageuses et localement marquées se produisent jusqu'en mi-journée et pourraient reprendre en soirée" selon Météo-France.

Dans un communiqué, la préfecture de ce département explique que des "premières réactions" sont observées sur le Gapeau, qui se jette dans la mer à Hyères, près de Toulon. La crue devrait être "moins forte qu'annoncée", selon la préfecture.

A 11h00, l'Hérault, déjà en vigilance orange pour les crues, est aussi passé en vigilance orange "pluie-inondation".

Dans ce département, des pluies soutenues remontent "dans un contexte de fortes crues de plusieurs cours d'eau" selon Météo-France, qui n'exclut pas "une évolution du niveau de vigilance".

Au cours des trois dernières heures, Météo-France a relevé "des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm sur la moitié est du département", avec des intensités maximales de l'ordre de 60 mm/h sur Montpellier.

Dans le centre de Montpellier, où une pluie battante est tombée de manière ininterrompue jusqu'en milieu de matinée et où de nouveaux épisodes orageux, avec de forts cumuls de précipitations sont attendus durant toute la journée, les rares passants tentaient de slalomer entre les flaques d'eau qui envahissaient les rues, a constaté un journaliste de l'AFP.

La mairie de Montpellier met à disposition un gymnase pour accueillir les personnes sans domicile fixe, des personnes vivant dans des bidonvilles et des gens du voyage, à partir de la fin de matinée, tandis que les parcs et jardins publics, les cimetières, le zoo et le marché de Noël sont fermés.

Une partie du réseau de tramways est également à l'arrêt et plusieurs quais sont interdits d'accès le long du Lez dans le centre-ville.

Dans le Tarn et l'Aveyron, "la neige tombe avec des intensités proches de 1 à 3 cm/h voire jusqu'à 2 à 5 cm/h temporairement au plus fort de l'épisode en fin de matinée de lundi".

Ces précipitations neigeuses perdureront jusqu'à mardi matin, avec une limite pluie-neige basse sur le Tarn (400/500m), alors que sur l'Aveyron elle devrait remonter vers 1.000m en milieu de nuit.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le col de Larche, sur la route de l'Italie, est resté fermé lundi en raison de congères dangereuses, selon les services départementaux.



