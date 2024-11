Neige/verglas: 28 départements placés en vigilance orange jeudi

Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange neige et verglas sur un axe allant de la Bretagne au Grand-Est et incluant l'Ile-de-France à partir de jeudi matin 06H00, selon un bulletin publié mercredi à la mi-journée.

"Jeudi, la dépression Caetano va traverser la France d'ouest en est, et va engendrer des chutes de neige" et du verglas y compris en plaine, qui pourraient être "suffisamment notables pour rendre les conditions de circulation difficiles", précise Météo-France.

Ces chutes de neige sont prévues "entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et la soirée de jeudi" et la vigilance orange, la deuxième plus importante des quatre niveaux de Météo-France, est maintenue au moins jusqu'à minuit jeudi.

"On attend 2 à 5 cm en plaine, localement jusqu'à 10 cm au dessus de 200/300m, et jusqu'à 15 à 20 cm sur l'est de la Franche-Comté", indique le prévisionniste.

Les départements concernés par la vigilance sont: Aube (10), Calvados (14), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Ille et-Vilaine (35), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Manche (50), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Orne (61), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Sarthe (72), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Vosges (88), Yonne (89), Territoire de Belfort (90), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val de-Marne (94), Val-d'Oise (95).

"Une extension de cette vigilance à quelques départements voisins reste possible", indique le prévisionniste.

Le passage de cette dépression intervient dans le cadre d'un "épisode hivernal précoce" avec l'arrivée à partir de mercredi d'une "masse d’air polaire" faisant chuter les températures. Ces dernières "devraient plafonner entre 5 et 10°C au meilleur de la journée, soit des valeurs comparables aux moyennes de janvier", indique Météo-France sur son site internet.

Le froid devrait persister vendredi avant un "puissant redoux" attendu dans la journée de samedi.

Dans la partie sud de la dépression, plus précisément sur les côtes atlantiques de l'Aquitaine aux Pays-de-Loire jusqu'au Massif Central, de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h sont possibles.

"Un passage en vigilance orange +vent violent+ est probable dans les prochaines actualisations de la carte de vigilance", indique le prévisionniste national.

Mercredi à la mi-journée, 44 départements étaient en vigilance jaune (le cran en dessous de l'orange) pour le vent pour la journée de jeudi, alors que les deux départements de la Corse, où des rafales de 110 à plus de 200km/h sont attendues, sont déjà en vigilance orange pour la journée de mercredi.

AFP