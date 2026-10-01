Nouvelle-Zélande : la police au secours d'un jeune phoque égaré sur une route

La police néo-zélandaise a indiqué lundi être venue au secours d'un jeune phoque qui traversait une route très fréquentée, avant de l’aider à regagner l'eau sain et sauf.

Le jeune phoque avait été aperçu par des habitants dimanche après-midi en train de traverser "dangereusement" une route à Wellington, a indiqué la police dans un communiqué.

L'animal a ensuite tenté de rejoindre l'eau, et la police est rapidement intervenue pour s'assurer qu'il y parvienne sans encombre.

"Le jeune phoque semblait reconnaissant de cette aide", a ajouté la police.

"Nos agents ont pu récupérer le phoque et le conduire en lieu sûr, où il a été relâché dans l'eau", a dit Miriam Bentley, de la police de Wellington.

"Lorsque j'ai rejoint la police il y a 15 mois, on m'a dit de me préparer à tout. Je suppose que cela en est la preuve", a déclaré l'agent Taylor, qui a escorté le jeune phoque.

Les eaux qui entourent la Nouvelle-Zélande abritent plusieurs espèces de phoques, qui s'aventurent parfois sur le littoral.

Face à la hausse des observations de phoques à terre autour de Wellington, la police a appelé le public à lui signaler tout autre phoque égaré et à ne pas tenter d'intervenir.

AFP