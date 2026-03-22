Nouvelles attaques de colons israéliens contre plusieurs villages en Cisjordanie occupée

Des Palestiniens ont déclaré dimanche que des colons israéliens avaient incendié des bâtiments et des voitures lors d'attaques contre plusieurs villages en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne condamnant "toute forme de violence" à la suite de ces incidents.

Des journalistes de l'AFP ont vu les restes calcinés d'une maison et de plusieurs véhicules dans le village de Fandaqumiya, au sud-ouest de Jénine. Dans un second village, Jalud, également dans le nord de la Cisjordanie, un centre médical a été incendié et des graffitis en hébreu ont été inscrits sur la mosquée.

Hassan Al-Zoubi, dont la maison à Fandaqumiya a été détruite, a déclaré à l’AFP qu'environ deux cents assaillants étaient venus de la colonie voisine de Homesh.

"Ils ont incendié la maison sous nos yeux en utilisant des cocktails Molotov, en les lançant par les fenêtres", a-t-il raconté.

Citant le Croissant-Rouge palestinien, l'agence palestinienne Wafa a fait état d'au moins trois blessés et de véhicules incendiés au cours de la nuit dans des raids de colons sur les villages de Jaloud et Qaryout, dans la région de Naplouse.

Dans un communiqué publié dimanche, l'armée israélienne a confirmé ces attaques.

Tard samedi, des forces de l'armée et de la police des frontières "ont été dépêchées dans plusieurs villages palestiniens de la région de Judée-Samarie (Cisjordanie) après des signalements faisant état de civils israéliens provoquant des incendies criminels sur des bâtiments et des biens, ainsi que de troubles dans la zone", a-t-elle affirmé.

Selon un communiqué de la police israélienne samedi soir, "un véhicule palestinien a percuté un véhicule israélien, entraînant la mort de l'un des passagers" durant l'après-midi.

Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Mais l'incident a provoqué les représailles de colons israéliens.

- Cris, jets de pierres et incendies -

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, relayées par les médias israéliens, ont montré des dizaines de colons prenant d'assaut, de nuit, des rues de villages palestiniens, criant et incendiant des voitures.

A l'heure où le monde le monde a les yeux rivés sur la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par une offensive israélo-américaine contre l'Iran, les derniers chiffres témoignent d'une multiplication des attaques menées par des colons israéliens dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Selon les autorités palestiniennes, six Palestiniens ont été tués depuis le 2 mars par des tirs de colons en Cisjordanie.

Des responsables israéliens, notamment le chef d'état-major de l'armée Eyal Zamir, se sont publiquement inquiétés de cette montée des violences de la part de colons en Cisjordanie.

Hormis Jérusalem-Est, annexée par Israël, plus de 500.000 Israéliens vivent en Cisjordanie parmi environ trois millions de Palestiniens, dans des colonies que les Nations unies jugent illégales au regard du droit international.

Depuis le 7-Octobre, au moins 1.050 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 45 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.



AFP