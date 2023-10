Ouragan au Mexique: trois étrangers parmi les morts, bilan revu à la baisse

Trois étrangers, un Américain, un Canadien et un Britannique, figurent parmi les victimes de l'ouragan Otis qui a ravagé Acapulco sur la côte Pacifique dans l'ouest du Mexique, ont indiqué lundi mardi les autorités qui ont révisé le bilan à la baisse de 48 à 45 morts.

Les trois étrangers "étaient résidents, ils ne se trouvaient pas en qualité de touristes dans le port d'Acapulco", a déclaré la gouverneure de l'état de Guerrero Evelyn Salgado lors de la conférence de presse quotidienne du président.Dimanche, le ministère mexicain des Affaires étrangères avait indiqué que 263 étrangers se trouvaient dans le port au moment de l'ouragan mercredi, dont 34 Américains, 18 Français et 17 Cubains.La même gouverneure jointe par téléphone a révisé à la baisse le bilan des victimes."Nous nous déplorons jusqu'à présent -selon le rapport préliminaire du parquet- le décès de 45 personnes et 47 autres personnes n'ont pas été jusqu'à pressent localisées", a déclaré la gouverneure.Ce dernier bilan contredit un communiqué dimanche du gouvernement fédéral faisant état de 48 morts et six disparus.Interrogé sur cette contradiction, le président Andres Manuel Lopez Obrador a dénoncé la "manipulation" de la plupart des médias mexicains, qu'il accuse d'être aux ordres de ses adversaires politiques pour le discréditer."Ils étaient comme des vautours à la recherche des morts", a-t-il dit."Nous allons remettre sur pied Acapulco", a-t-il promis en détaillant les opérations de secours.L'ouragan, de force maximale 5, a frappé la ville mercredi au petit matin, dévastant la station balnéaire de près de 780.000 habitants, qui vit essentiellement du tourisme.