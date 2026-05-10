Pakistan : 12 policiers tués dans un attentat contre un poste de contrôle

Des attaquants ont fait exploser une voiture piégée à un poste de contrôle de la police dans le nord-ouest du Pakistan puis ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre, tuant au moins 12 agents, a indiqué dimanche la police pakistanaise.

Dans la nuit de samedi à dimanche, "dans le quartier de Fateh Khel à Bannu, un kamikaze a foncé avec un véhicule piégé sur un poste de contrôle de la police, après quoi plusieurs activistes ont fait irruption dans le poste", a déclaré à l'AFP Muhammad Sajjad Khan, un responsable de la police de la ville de Bannu.

Douze policiers ont été tués, un autre est porté disparu et cinq personnes ont été blessées, a-t-il ajouté sans préciser si les blessés étaient membres des forces de l'ordre.

Les assaillants ont aussi utilisé des petits drones, selon des responsables sécuritaires locaux.

La province de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), frontalière de l'Afghanistan, est régulièrement touchée par des attentats suicides et des violences revendiquées par des groupes opposés au pouvoir central pakistanais.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter ces groupes insurrectionnels, ce que Kaboul dément.



AFP