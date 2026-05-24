Pakistan: au moins 24 morts dans l'attaque à l'explosif d'un train

Au moins 24 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque à l'explosif visant un train transportant des militaires dans la province instable du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a indiqué un haut responsable.

Des militaires figurent parmi les victimes de l'attaque, survenue dans la capitale provinciale Quetta, qui a aussi fait plus de 50 blessés, a précisé ce responsable à l'AFP.

Cet attentat, revendiqué par le groupe armé séparatiste Armée de libération du Baloutchistan (BLA), a été qualifié d'acte terroriste "lâche" par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

"J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et je prie pour le prompt rétablissement des blessés", a-t-il déclaré.

Des images filmées sur place montraient un wagon éventré et couché sur le flanc, tandis que des personnes escaladaient les décombres à la recherche de survivants.

On voyait également des habitants transporter sur des civières des victimes ensanglantées loin d'un wagon ayant déraillé, tandis que des forces de sécurité armées montaient la garde.

Selon le responsable interrogé, le train, qui transportait des militaires et des membres de leurs familles, reliait Quetta à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan.

Le train franchissait un signal ferroviaire à Chaman Pattak, à Quetta, "lorsqu'une voiture piégée a percuté l'un des wagons, provoquant une forte explosion", a-t-il expliqué.

Les vitres ont été soufflées et des véhicules stationnés à proximité ont été détruits par l'explosion.

Un autre responsable a indiqué à l'AFP que les militaires s'apprêtaient à célébrer la fête musulmane de l'Aïd, qui doit débuter mardi.

- "courir pour se mettre à l'abri" -

Le Baloutchistan est la province la plus pauvre du Pakistan et la plus vaste en superficie. Elle accuse un retard sur le reste du pays concernant de multiples indicateurs, notamment l'éducation, l'emploi et le développement économique.

Les séparatistes baloutches accusent le gouvernement pakistanais d'exploiter les ressources en gaz naturel et les abondantes richesses minières de la province sans en faire bénéficier la population locale.

Mohammad Rahim, qui se trouvait près du lieu de l'attaque, a raconté à l'AFP qu'il dormait lorsque l'explosion a secoué le quartier.

"Ma famille et moi avons bondi hors de nos lits quand nous avons entendu une forte détonation", a-t-il déclaré. "J'ai entendu des cris et les pleurs des femmes et des enfants dans l'immeuble, y compris ceux de ma famille".

Un autre témoin, Abdul Basit, a déclaré à l'AFP qu'il faisait la queue pour acheter son petit-déjeuner lorsqu'il a entendu l'explosion.

"Les gens se sont mis à courir pour se mettre à l'abri".

Un responsable de la police a indiqué à l'AFP que le poids de l'engin explosif improvisé utilisé lors de l'attaque était d'environ 35 kilogrammes, ajoutant que les services de sécurité menaient une enquête sur l'attaque.

L'Armée de libération du Baloutchistan (BLA), principal groupe armé séparatiste dans cette province du sud-ouest du pays et désignée "organisation terroriste" par les Etats-Unis, a revendiqué l'attaque dans un communiqué transmis à l'AFP.

Ces dernières années, la BLA a affirmé avoir visé des installations militaires, policières ainsi que des responsables administratifs civils dans des attaques armées et suicide.

Par le passé, les insurgés ont tué des employés d'autres régions du Pakistan, leur reprochant de ne pas être originaires de la province.



AFP