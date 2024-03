Pays-Bas: le plus grand jardin de tulipes du monde fête ses 75 ans

Le jardin de Keukenhof, le plus grand jardin de tulipes du monde près d'Amsterdam, a ouvert ses portes jeudi pour son 75e anniversaire et attend des centaines de milliers de visiteurs venus admirer ses sept millions de bulbes en fleurs.

Situé à Lisse (ouest des Pays-Bas), le parc de 32 hectares plantés de millions de tulipes de toutes les couleurs et d'autres fleurs est une attraction populaire du pays, avec quelque 1,4 million de visiteurs l'an dernier."C'est la première fois que je viens et je suis tellement enthousiaste d'assister au 75e anniversaire", a déclaré à l'AFP Rocelle Brewer, 41 ans, qui a acheté pour l'occasion une robe rose brodée de fleurs."C'est vraiment agréable ici. J'adore l'odeur de l'air", a ajouté Cam Cutton, venu du Colorado (Etats-Unis)."Nous nous avons fait le tour et étions comme des enfants joueurs +Oh, regarde cette fleur! Oh, ce pont!+" s'amusait Esther Brandt, 37 ans, de Cologne (Allemagne).Nisha Kasiliya-Ravindran, une touriste de 37 ans originaire de Madras en Inde, se disait cependant "un peu déçue" car beaucoup de tulipes n'ont pas encore complètement éclos."Nous espérons aussi aller voir des champs de bulbes à l'extérieur pour pouvoir voir des tulipes", a-t-elle dit à l'AFP.L'ouverture du parc a également donné lieu à une action du mouvement écologiste Extinction Rebellion, dont sept membres ont brièvement manifesté, nus, devant les grilles, pour protester contre l'utilisation des pesticides dans la culture de bulbes."Ces magnifiques champs colorés cachent les énormes dommages causés par la culture des bulbes. Les insectes, les oiseaux et les plantes meurent en masse en raison des poisons agricoles", a déclaré Lydia Steutel, une porte-parole d'Extinction Rebellion dans un communiqué.Le jardin de Keukenhof a été créé en 1949 par un groupe de cultivateurs et d'exportateurs de tulipes afin d'y exposer leurs produits.En plus de touristes de plus d'une centaine de pays, il a également attiré les monarques, plusieurs rois et reines de pays européens étant venus assister au gala d'ouverture au fil des ans.Cette année, une tulipe jaune doré, nommée en l'honneur du roi Charles III, sera une des attractions de l'exposition, marquée également par un concert avec la chanteuse d'opéra néerlandaise Laetitia Gerards, pour célébrer les 75 ans du jardin.Il restera ouvert jusqu'au 12 mai.