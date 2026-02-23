Pékin presse Washington de lever ses droits de douane

Pékin a dit lundi évaluer les conséquences de la décision de la Cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douane instaurés par Donald Trump, mais a pressé Washington de lever les mesures commerciales "unilatérales".

"Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douanes et nous procédons actuellement à une évaluation complète de son contenu et de son impact", a dit le ministère du Commerce dans un communiqué.

"Nous avons également noté que les Etats-Unis projettent des mesures alternatives, telles que des enquêtes commerciales, afin de maintenir la hausse des droits de douane sur leurs partenaires commerciaux. La Chine continuera à suivre de près cette situation et à défendre résolument ses intérêts", a-t-il prévenu.

"La Chine presse les Etats-Unis d'annuler les droits de douanes unilatéraux imposés à leurs partenaires commerciaux", a-t-il ajouté.

La Chine, deuxième économie mondiale et partenaire commercial primordial des Etats-Unis, a été particulièrement visée par la politique agressive de droits de douanes menée par Donald Trump après son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

Les deux pays se sont livrés pendant des mois une véritable guerre commerciale aux répercussions mondiales, à coups de droits de douanes et de restrictions diverses, avant que Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ne s'accordent en octobre sur une trêve dont les experts soulignent la fragilité.

- Retombées incertaines -

La Cour suprême des Etats-Unis a retoqué vendredi une grande partie des droits de douane instaurés par Donald Trump, jugeant que l'"urgence économique" invoquée pour se passer de l'aval préalable du Congrès n'était pas avérée.

Les retombées de cette décision demeurent incertaines. A la suite du revers infligé par la Cour suprême, M. Trump a décrété une nouvelle taxe douanière mondiale de 15% censée entrer en vigueur le 24 février pour une durée de 150 jours, avec des exemptions sectorielles.

M. Trump se rendra en Chine du 31 mars au 2 avril, selon un responsable de la Maison Blanche. La Chine n'a pas confirmé cette visite.

Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a dit dimanche s'attendre à ce que subsistent les accords commerciaux conclus avec la Chine, mais aussi l'Union européenne et d'autres pays.

Il a assuré que la visite de M. Trump prévue en Chine ne devait pas être l'occasion d'un bras de fer commercial, mais qu'il s'agissait de "superviser l'accord" passé avec Pékin.

"Les droits de douane réciproques, les droits de douane sur le fentanyl et les autres mesures unilatérales imposées par les Etats-Unis violent les règles économiques et commerciales internationales ainsi que le droit national américain et ne servent les intérêts d'aucune partie", a dit le ministère chinois du Commerce.

Certaines des taxes imposées par l'administration Trump à la Chine ont été justifiées par la responsabilité qu'elle impute à la Chine dans le trafic de fentanyl aux Etats-Unis. Le fentanyl, analgésique opioïde très puissant utilisé en médecine, est détourné en tant que drogue et est à l'origine de nombreux décès aux Etats-Unis.

Le ministère a répété le mantra officiel chinois selon lequel "la coopération entre Chine et Etats-Unis profite aux deux parties, la confrontation fait du tort aux deux parties".



AFP