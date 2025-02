Peur de l'avion ? L'aéroport de Skopje a tout prévu ... même un chien !

Quand il entre dans le terminal de l'aéroport de Skopje, Dino, 4 ans, fait l'unanimité.

Avec son poil doré et son petit gilet bleu, ce Golden retriever offre un instant de détente aux passagers prêts à s'envoler.La direction de l'aéroport a eu l'idée de ce projet, baptisé "Zen Dog", après une enquête de satisfaction. Elle cherchait une façon de "fournir une expérience de voyage plus relaxante et agréable"."L'objectif, c'est de créer une atmosphère plus détendue pour les passagers, car nous sommes conscients que voyager peut être stressant", explique à l'AFP Maja Bajalska Georgievska, responsable de la communication du groupe TAV Macédoine, qui gère l'aéroport de Skopje.Dino promène donc sa truffe et son air affable devant les différentes portes d'embarquement, disponible pour une caresse avant que les passagers ne montent dans leurs avions."Même quand il n'est pas abordé par les voyageurs, il essaie d'interagir avec eux", explique Vesna Kiskovska, sa dresseuse "C'est un golden retriever, un chien qui aime se faire des amis" ajoute la jeune femme dont la famille possède un chenil.Lorsque les représentants de l'aéroport l'ont approchée à la recherche d'un chien ayant les "caractéristiques nécessaires pour ce genre de mission", elle a choisi Dino pour son doux caractère. "Et il s'avère que c'était une excellente idée !", se félicite la dresseuse.Depuis le mois de novembre elle a déjà emmené Dino des dizaines de fois à l'aéroport, généralement aux heures les plus fréquentées. A chaque fois, les réactions sont "très positives"."Je pense que c'est une très bonne chose, parce que beaucoup de gens sont très nerveux ou angoissés à l'idée de prendre l'avion, et les chiens sont apaisants", sourit Sophie Francen, une touriste néerlandaise de 25 ans. "C'est une excellente idée."Cette initiative, la première du genre dans la région, est pour l'instant la seule des 15 aéroports opérés par TAV airports.Qui sait si Dino fera des petits. En attendant, il ravit les enfants prêts à voyager à qui il ne se lasse jamais de donner la patte en échange d'une friandise, et les employés de l'aéroport, ravis de pouvoir lui gratter la tête entre deux avions.