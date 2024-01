Pluies-inondations, crues: 10 départements placés en vigilance orange

Dix départements sont placés en vigilance orange pour des crues et un risque de pluies-inondations mardi en raison de précipitations abondantes sur la moitié nord du pays, a annoncé Météo-France.

Finistère, Loire-Atlantique, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe et Vendée sont en vigilance orange pour pluies-inondations. Dans son dernier bulletin publié à 06H00, l'agence météorologique a fait état du passage du Finistère en vigilance orange crues qui concerne toujours le Pas-de-Calais et le Nord.La perturbation pluvieuse active qui a abordé la Bretagne lundi a désormais envahi le tiers nord-ouest du pays, indique le service météorologique qui prévoit un épisode de forts cumuls de pluie dans un contexte hydrologique sensible.Dans le Pas-de-Calais, ces cumuls pourront atteindre des valeurs de 20 à 40 mm sur des zones étendues du département, dépassant localement 40 mm.Entre 40 et 60 mm de pluies sont aussi attendues en l'espace de 24h sur le nord-ouest du pays avec une possibilité de dépasser localement les 70 à 80 mm, notamment vers les reliefs du Finistère.Ces précipitations interviendront par ailleurs sur des sols déjà saturés.