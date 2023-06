Plus de 45.000 galaxies visibles sur cette image

Plus de 45.000 galaxies… en une seule image ! Un sacré coup de filet pour la nouvelle longue vue du cosmos de l’agence spatiale américaine, qui a récemment mis en ligne le cliché, rapporte le site américain Business Insider.

Grâce à une seule image obtenue par le télescope James Webb (JWST), et présentée par la Nasa le 5 juin 2023, nous pouvons remonter dans le passé, il y a 13,2 milliards d’années.

You're looking at 45,000+ galaxies.



This image was taken as part of the JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) — a massive science program that’s revolutionizing what we know about galaxies in the early universe: https://t.co/5gqntO0C4S



