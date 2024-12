Pour 2025, Bayrou prône "réconciliation, action et stabilité"

François Bayrou a plaidé mardi pour une année 2025 sous le signe de la "réconciliation", de "l'action" et de la "stabilité", après que la France a traversé des "périodes" de "fractures" et "d'affrontements" qui ne sont "pas acceptables".

Interrogé depuis La Réunion, où il achevait une visite de deux jours marquée par une étape lundi à Mayotte, archipel ravagé par le cyclone Chido, M. Bayrou a d'abord dit souhaiter "la réconciliation" du pays pour l'année qui s'ouvre.

"On a traversé des périodes dans lesquelles il y a eu des fractures et des affrontements, et des gestes et des mots qui pour moi ne sont pas acceptables. Ces affrontements-là, ils doivent céder la place à la réconciliation et c'est le sens de toute ma vie", a déclaré à la presse le nouveau Premier ministre.

"Deuxièmement, je souhaite l'action", a-t-il poursuivi, arguant "qu'une partie du désenchantement des Français vient de ce qu'ils n'aperçoivent pas l'efficacité qu'ils sont en droit d'attendre de ceux à qui ils confient le pouvoir".

Surtout, après une année politique 2024 tumultueuse, marquée par une dissolution de l'Assemblée en juin, l'adoption d'une motion de censure début décembre, et le passage à Matignon de quatre Premiers ministres, M. Bayrou a prôné "la stabilité".

"Je pense que c'est un pays qui a besoin qu'on calme ces accidents successifs, ces ruptures successives qui donnent de la France et à chaque famille le sentiment qu'il n'y a rien sur quoi on puisse construire, puisque tout est renversé à chaque minute", a-t-il fait valoir.

Le président Emmanuel Macron doit adresser ses propres vœux aux Français mardi à 20H00, conformément à la tradition depuis une soixantaine d'années.



AFP