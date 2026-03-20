Pour trouver l’amour, une Américaine loue des panneaux géants sur l’autoroute

Lassée des applications de rencontres, Lisa Catalano, une Américaine de 42 ans loue depuis plusieurs mois une dizaine de panneaux publicitaires le long de l’autoroute 101, entre Santa Clara et South San Francisco, afin de trouver un compagnon, rapporte le New York Post.

Les automobilistes peuvent ainsi découvrir ces grandes affiches où il est écrit "Epouse moi", accompagnées de l’adresse du site web de la célibataire. Regardez.

L’Américaine a défini un profil précis : elle cherche un homme sérieux, prêt à s’engager durablement, âgé de 35 à 45 ans et qui partage ses convictions religieuses et politiques.

Lisa Catalano affirme avoir reçu près de 4.000 candidatures et examiné chacune d’entre elles.

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