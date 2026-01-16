Présidentielle en Ouganda: Museveni largement en tête, l'opposant Bobi Wine assigné à résidence, selon son parti

L'opposant ougandais Bobi Wine a été assigné à résidence jeudi soir, a dénoncé son parti, tandis que le président sortant Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 1986, prend largement la tête des élections selon des résultats préliminaires communiqués vendredi.

Après le dépouillement des urnes dans moins de la moitié des bureaux de vote du pays, Yoweri Museveni obtient 76.25% des suffrages, contre 19.85% pour Bobi Wine - de son vrai nom Robert Kyagulanyi -, selon la commission électorale.

"L'armée et la police ont encerclé la résidence du président Kyagulanyi Ssentamu Robert, le plaçant de facto, ainsi que son épouse, en résidence surveillée", a condamné la Plateforme d'unité nationale (NUP), son parti, jeudi soir sur X.

"Des agents de sécurité ont franchi illégalement la clôture du périmètre et installent actuellement des tentes à l'intérieur de sa propriété", a-t-elle ajouté.

Des journalistes de l'AFP se sont rendus vendredi près de la maison de Bobi Wine, calme en apparence. Ils ont constaté la présence d'un véhicule de la police et de quelques policiers devant l'édifice.

Du fait du blocage d'internet, et d'un réseau téléphonique limité, l'AFP n'a pu joindre aucun cadre de son parti vendredi matin.

Nombre d'observateurs voient dans ces élections une formalité pour le président sortant Yoweri Museveni, ex-guérillero âgé de 81 ans, qui vise un septième mandat consécutif en s'appuyant sur un contrôle total de l'appareil électoral et sécuritaire.

La journée électorale jeudi a été marquée par d'importants problèmes techniques, le résultat définitif des scrutins présidentiel et législatifs est attendu d'ici samedi 14H00GMT.

Le principal adversaire de M. Museveni est l'ancien chanteur de raggamuffin Bobi Wine, 43 ans, qui a connu détention et torture lors des élections de 2021.

Les autorités bloquent internet depuis mardi. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place à travers le pays.

Bobi Wine a accusé sur X le gouvernement de "bourrage massif des urnes" et d'avoir arrêté des cadres de son parti à la faveur du blocage d'internet. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées par l'AFP.



