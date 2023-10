Record : il mange 50 piments les plus forts au monde en six minutes

Nouveau record brûlant : le Canadien Mike Jack a mangé 50 carolina reapers (le faucheur de Caroline ), l'un des piments les plus forts au monde, en 6 minutes et 49,2 secondes. Sa performance a été validé par le livre Guinness des records. Le record a été annoncé mardi 26 septembre 2023, indique le quotidien britannique The Guardian (Photo d'illustration AFP)

"Après avoir consommé ces 50 piments, Mike Jack a continué. Il en a mangé 85 autres, un total de 135 ! Le Canadien est habitué : il fut par exemple le plus rapide à boire une bouteille d’un litre de sauce pimentée, en 8 minutes et 56 secondes" écrit ouest-france.fr

New record: Fastest time to eat 50 carolina reaper chilli peppers - 6 minutes and 49.20 seconds by Mike Jack ????????



He eventually went on to eat 135 peppers in this one sitting ???? pic.twitter.com/b5OxTBtbjd — #GWR2024 OUT NOW (@GWR) September 26, 2023

"Le pire, c’est le premier piment" a dit Mike Jack, sur le site web du livre Guinness des records. Le choc initial du piquant est intense. Le deuxième ne semble pas aussi mauvais, mais chaque piment suivant devient de plus en plus piquant au fur et à mesure qu’il touche de nouveaux endroits dans ta bouche" a-t-il ajouté.

Selon ouest-france.fr, Mike,Jack a vomi la majeure partie des piments.

