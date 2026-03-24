Risque d'incendie : 2.300 voitures de la marque Peugeot concernées par un rappel à La Réunion

2.300 voitures de la marque Peugeot... c'est le nombre précis de véhicules concernés par le nouveau rappel massif lancé par le groupe Stellantis à La Réunion. La campagne "concerne un éventuel défaut de serrage d'un tuyau carburant" suite à une erreur de conception sur les voitures équipées du moteur 1.2 turbo hybride 48 volts, et immatriculés entre 2023 et 2026. Cela concerne également les marques Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Jeep et Fiat.

D'après les informations de Marc Bergeretti, directeur de Peugeot Réunion, "1.700 véhicules ont déjà été vérifiés et cas échéant, le défaut corrigé". Pour les autres 600 véhicules, "c'est en cours", dit-il.

- Un défaut de serrage d'un tuyau carburant -

Ce n’est pas le moteur lui-même qui est en cause. La campagne "concerne un éventuel défaut de serrage d'un tuyau carburant", explique Marc Bergeretti, directeur de Peugeot Réunion, suite à une erreur de conception ayant conduit à un espace insuffisant entre le conduit du filtre à particules (FAP) et le capuchon de protection d’une borne du système 48V.

Par temps humide, l’eau peut s’infiltrer et un contact peut créer un arc électrique, entraînant une surchauffe ou, dans des cas extrêmes, un incendie moteur. Cette anomalie a déjà conduit à douze départs de feu dans le monde.

- Une grande majorité de Peugeot -

Des voyants au tableau de bord peuvent prévenir le conducteur avant qu’un incident ne survienne. Mais pour Stellantis, déjà concerné par le scandale des airbags Takata, mieux vaut jouer la prudence. La majorité des véhicules concernés sont des Peugeot, avec les 208 II et 2008 II (211.725 exemplaires). Viennent ensuite les Citroën C3 IV, C3 Aircross II, C4 III et C4 X (42.349 exemplaires), et les Opel Corsa VI, Mokka II et Frontera II (16.142 exemplaires).

Pour les propriétaires concernés, l’opération en atelier est rapide : elle ne prend qu’une trentaine de minutes. Il s’agit de remplacer le capuchon de protection de la borne 48V par un modèle mieux isolé, puis de vérifier et d’ajuster l’écartement entre la borne et le tuyau du filtre à particules.

Stellantis doit envoyer des courriers aux clients qui possèdent un modèle à vérifier. Toutefois, pour savoir si votre véhicule est touché, chaque constructeur propose un outil de vérification en ligne accessible via le numéro VIN (rubrique E de la carte grise).

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