Roland-Garros: ça casse pour Rybakina, ça passe pour Swiatek et Svitolina

Encore raté pour Elena Rybakina: la 2e mondiale kazakhstanaise, qui n'a jamais dépassé les quarts de finale à Roland-Garros, s'est inclinée mercredi lors d'un 2e tour qui a en revanche souri à Iga Swiatek et Elena Svitolina, autres cadors.

- Première favorite hors-jeu -Battue 3-6, 6-1, 7-6 (10/4) par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (55e), Rybakina est la première des favorites à quitter Paris.Lauréate de deux titres du Grand Chelem, dont le dernier Open d'Australie, la Kazakhstanaise n'avait plus perdu aussi tôt en Majeur depuis le deuxième tour de l'US Open 2024. A Roland-Garros, elle restait sur un huitième en 2025, après avoir atteint les quarts en 2021 et en 2024."Elena est une des meilleures joueuses au monde, je suis tellement fière de ce que j'ai réussi à faire", s'est émerveillée Starodubtseva, qui à 26 ans n'avait encore jamais battu de membre du top 10.Sur un court Suzanne-Lenglen écrasé de chaleur (33°C à l'ombre), comme chaque jour depuis le début du tournoi, Rybakina a connu une brutale baisse de régime en début de deuxième set.Sortie du court pour reprendre ses esprits, elle a continué à subir en début de troisième manche, concédant deux fois son service pour se retrouver menée 3-0. Elle a patiemment refait son retard pour accrocher le super tie-break, sans parvenir à y exister.- Swiatek et Svitolina expéditives -A l'inverse, d'autres favorites, la Polonaise Iga Swiatek, 3e mondiale et quatre fois titrée à Roland-Garros, et l'Ukrainienne Elina Svitolina, 7e mondiale et tout juste victorieuse du WTA 1000 de Rome sur terre battue, sont passées sans accroc.Swiatek a dominé la Tchèque Sara Bejlek (35e) 6-2, 6-3. Victorieuse en 2020, 2022, 2023 et 2024, demi-finaliste l'an dernier, elle affrontera au prochain tour sa compatriote Magda Linette (73e), qui lui a retiré une épine du pied en écartant la Lettonne Jelena Ostapenko (31e), sa bête noire.La Polonaise, qui fêtera ses 25 ans dimanche, s'est félicitée d'avoir eu "le contrôle" dans un "match piégeux en termes de rythme" face à une Tchèque "très bonne en défense". Si Swiatek a essuyé de nombreuses fautes directes (38), c'est parce que son adversaire l'a forcée à attaquer constamment, a-t-elle relevé.Si l'ancienne N.1 mondiale n'a pas été affectée par la chaleur, elle pense que "le tournoi reviendra à celle qui est le mieux capable de gérer ces conditions changeantes", alors que la température devrait redescendre en deuxième semaine.Cela pourrait être Svitolina, qui deux jours après une entrée en lice difficile, s'est cette fois qualifiée bien plus aisément 6-0, 6-4 contre l'Espagnole Kaitlin Quevedo (126e), issue des qualifications.- Djokovic affronte Royer -L'Ukrainienne affrontera vendredi l'Allemande Tamara Korpatsch (95e) pour une place en huitièmes."Je suis contente d'être restée solide", s'est félicitée Svitolina, qui restait sur une série de quatre victoires en trois sets."Ça m'a donné la confiance propre aux grandes batailles", a assuré mercredi l'épouse de Gaël Monfils, qui a conclu son discours en français pour remercier les spectateurs: "L'ambiance, votre soutien, c'était ouf!".Des quatre tournois du Grand Chelem, Roland-Garros est le seul où l'Ukrainienne n'a jamais atteint les demi-finales. Elle s'est arrêtée en quarts en 2015, 2017, 2020, 2023 et 2025.Dans le tableau masculin, Novak Djokovic affronte sur le Central le Français Valentin Royer, 74e mondial, pour espérer continuer sa route vers un 25e titre du Grand Chelem.