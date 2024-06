Roland-Garros: Djokovic forfait, Sinner en demies et futur N.1

Novak Djokovic, blessé au genou en glissant intempestivement en huitièmes de finale, avait prévenu qu'il n'était pas certain de pouvoir jouer son quart: une IRM a confirmé mardi sa prédiction et le Serbe, en quête d'un 25e titre du Grand Chelem, a déclaré forfait.

Ce forfait implique en outre qu'il perdra sa place de N.1 mondial à l'issue du tournoi au profit de Jannik Sinner, après y avoir passé en cumulé le record de 428 semaines (soit plus de huit ans !)."En raison d'une lésion du ménisque médial du genou droit (décelée à la suite d'une IRM réalisée aujourd'hui), Novak Djokovic, qui devait affronter Casper Ruud en quarts de finale demain (mercredi), doit déclarer forfait", annonce un communiqué du tournoi.Ruud, double finaliste sortant, accède donc sans jouer aux demi-finales où il affrontera Alexander Zverev (4e) ou Alex De Minaur (11e) dont le quart se jouera mercredi.Lundi soir, Djokovic avait battu Francisco Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 en ayant recours à une forte dose d'anti-inflammatoires et avait expliqué s'être fait mal au début du deuxième set en glissant, selon lui, à cause d'un manque de terre sur le court.- "Le rêve" -Tenant du titre à Paris, le Serbe de 37 ans devait aller jusqu'en finale pour avoir une chance de rester sur le trône mondial. Sinner deviendra donc lundi à 22 ans le premier Italien N.1 mondial.En attendant, il a éliminé le Bulgare Grigor Dimitrov (10e) 6-2, 6-4, 7-6 (7/3) et affrontera en demi-finales le vainqueur du choc entre Stefanos Tsistipas (9e), finaliste 2021, et Carlos Alcaraz (3e), vainqueur de l'US Open 2022 et de Wimbledon 2023."C’est le rêve de tout le monde de devenir N.1 mondial. D’un autre côté, voir Novak déclarer forfait est très décevant. Je lui souhaite de guérir vite", a commenté Sinner en apprenant la nouvelle sur le court après sa victoire contre Dimitrov."C’est un moment important pour moi et je suis très heureux de le partager avec vous, ceux qui regardent à la maison et spécialement depuis l’Italie", a-t-il ajouté à l'adresse du public avant de tenter de prendre du recul: vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, il peut viser un deuxième titre du Grand Chelem dimanche."Je vais essayer de ne pas trop y penser car c’est un tournoi où j’ai eu des difficultés les deux dernières années donc je suis content d’être en demi-finales, et je vais essayer de jouer du mieux que je peux", a-t-il dit.- La déferlante Swiatek -Dans le tableau féminin, la vague Iga Swiatek a de nouveau déferlé pour engloutir, cette fois, la Tchèque Marketa Vondrousova (6e mondiale) et rejoindre l'Américaine Coco Gauff (3e) en demi-finales pour une revanche de la finale 2022 remportée facilement par la Polonaise."Tout a bien fonctionné. J'ai mieux servi que lors des tours précédents et ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai pu jouer sans me poser de questions", a savouré Swiatek après avoir balayé Vondrousova en 1h02.La N.1 mondiale est plus que jamais favorite pour un quatrième titre sur la terre parisienne, le troisième d'affilée (après 2020, 2022, 2023), et un cinquième en Grand Chelem avec l'US Open 2022.Seule l'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka a réussi à menacer la Polonaise en cinq matches jusque-là cette année à Roland-Garros, au deuxième tour (victoire de Swiatek 7-6, 1-6, 7-5). Pour le reste, Swiatek a avalé ses quatre autres adversaires en ne leur laissant que 11 jeux au total.Sa prochaine adversaire pourrait s'avérer moins conciliante: à désormais 20 ans, Gauff n'est plus aussi tendre qu'en 2022 et elle a en outre remporté son premier Majeur, l'an dernier à l'US Open.Mardi, elle a pris le dessus 4-6, 6-2, 6-3 sur Ons Jabeur (9e) qui, après une baisse de régime consécutive à sa défaite en finale de Wimbledon l'an passé, la troisième en Grand Chelem, a retrouvé du mordant durant ce Roland-Garros."Elle a été une coriace adversaire et je sais qu'elle avait votre soutien", a commenté Gauff en s'adressant au public.