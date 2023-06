Royaume-Uni : le centre-ville de Nottingham bouclé après la mort de trois personnes

Trois personnes ont été retrouvées mortes dans le centre de la ville anglaise de Nottingham mardi matin. Un homme de 31 ans a été arrêté, selon la police. Un peu plus tôt, les médias britanniques avaient indiqué que certaines rues du centre-ville avaient été bouclées en raison d'un "incident grave" (Photo d'illustration : AFP)

Le centre de Nottingham a été totalement bouclé mardi matin après la découverte de trois personnes tuées à plusieurs endroits de cette ville du centre de l’Angleterre, dans un "incident tragique" impliquant une camionnette.

Un homme de 31 ans "a été arrêté pour suspicion de meurtre après que trois personnes ont été tuées dans la ville", tandis que trois personnes blessées sont à l'hôpital après qu'une "camionnette a tenté de (les) renverser", a annoncé la police du Nottinghamshire dans un communiqué.

A man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in the city.



