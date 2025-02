Scandale de Bétharram : Bayrou affirme n’être "jamais" intervenu dans cette affaire "ni de près ni de loin"

François Bayrou maintient sa position. Le Premier ministre affirme n’être "jamais" intervenu auprès des enquêteurs ou de la justice dans l’affaire des soupçons de violences dans l’établissement privé de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques) "ni de près ni de loin".

Ce mardi, il affirme qu’en 1998, le procureur général avait "tenu informé" le ministère de la Justice, dont la titulaire était à l’époque Élisabeth Guigou au sein du gouvernement du socialiste Lionel Jospin. Et il a jugé inimaginable que le ministre de l’Éducation nationale Claude Allègre et la ministre de l’Enseignement scolaire Ségolène Royal n’aient pas été "avertis" d’un "signalement aussi important".

Affaire Bétharram : "Est-ce que je suis jamais intervenu dans cette affaire comme dans d'autres affaires judiciaires ? La réponse est non, jamais, ni de près, ni de loin", réagit François @Bayrou.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/NXWVYMLxZN — LCP (@LCP) February 18, 2025

Le scandale éclabousse depuis dix jours François Bayrou, dont plusieurs enfants ont été scolarisés dans le passé dans cette institution, où son épouse a enseigné le catéchisme.

Accusé du contraire par la gauche après des articles de presse, François Bayrou nie avoir eu connaissance des violences sexuelles quand il officiait comme ministre de l’Éducation dans les années 1990. Il dément aussi être intervenu dans une procédure judiciaire ouverte à l’époque.

Le ministère de l’Éducation avait demandé au rectorat, vendredi, « d’avancer ses opérations de contrôle » dans cet établissement, au cœur d’une vaste enquête sur des violences, agressions sexuelles et viols dénoncés par plus d’une centaine de plaignants. Le parquet de Pau enquête depuis un an sur cette affaire remontant aux années 1970 à 1990.

